NACON ITALIA CELEBRA IL PRIDE MONTH CON UN’ESPLOSIONE DI COLORI

Nacon Italia rende omaggio al Pride Month tingendo di arcobaleno i controller e le custodie. Un’esplosione di colori che con forza e vigore caratterizza le proposte Nacon per questo mese di giugno con accessori che celebrano l’amore in tutte le sue forme.



Utili, comodi e coloratissimi, gli accessori sono ordinabili direttamente sul sito e nei negozi fisici di Game Stop.





Le custodie da trasporto rigide Switch ARCOBALENO sono pensate e create per contenere la console, 2 controller Joy-Con collegati e i cavi. Si possono utilizzare per Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch Lite.



Nessun dettaglio è stato trascurato per poterti accompagnare in questa lunga estate con la tua console in totale sicurezza.





Capienza superiore per la console Nintendo Switch con i controller Joy-Con collegati

Design e materiali innovativi per proteggere al meglio la console

Comparto interno per blocco alimentatore e giochi

Impugnatura per trasportare la console



Il PRO COMPACT CONTROLLER COLOR LIGHT è la scelta ideale per chi cerca prestazioni e comfort. Caratterizzato da un'ergonomia adatta a tutti i gamer, il versatile controller con cavo vanta un'ampia gamma di impostazioni e include l'attivazione automatica di Dolby Atmos for Headphones tramite l'app Dolby.



Il modello trasparente rivela la parte interna caratterizzata da una tecnologia all'avanguardia, con 6 piccoli LED posizionati in maniera intelligente che si illuminano di 25 colori diversi. Puoi scegliere tra 4 effetti luminosi e 3 velocità di movimento, così renderai il tuo controller una vera e propria estensione di te.





Ideato per Xbox, è un controller cablato con licenza ufficiale Xbox Series X|S e Xbox One. Compatibile con PC.

E’ il 15% più piccolo di un controller classico, per qualunque tipo di mano. Impugnatura testurizzata per comfort e stabilità anche in lunghe sessioni.

scarica l'app Pro Compact dal Microsoft Store per personalizzare la modalità Advanced: pulsanti programmabili e regolazione di levette e sensibilità dei grilletti.

Colori, effetti luminosi e velocità di movimento totalmente personalizzabili su base software, per scegliere tra infinite possibilità di personalizzazione

