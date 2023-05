PRIDE MONTH 2023 | Da Trust prodotti gaming e genderless

Le nuove parole del gaming:

più consapevolezza e libertà di espressione

Trust, azienda specializzata nel settore accessori e periferiche digitali e gaming, racconta le proprie scelte genderless nel mondo dei videogiochi

I videogame sono un punto di passaggio tra le varie generazioni e per molti rappresentano o hanno rappresentato, una parte importante della quotidianità. Questo mercato in Italia, ad oggi, supera i 2 miliardi di euro e coinvolge 15,5 milioni di persone (il 35% della popolazione italiana compresa tra i 6 e i 64 anni), senza distinzione di genere. 1

In questo contesto, sta diventando fondamentale per le aziende tech offrire device e periferiche unisex e personalizzabili per ogni individuo e ne sono un esempio anche le storie e trame gender free, che danno la possibilità di legarsi sempre meno agli stereotipi e alle norme binarie e su come i generi debbano apparire. Ad esempio, in The Sims 4 ed Elden Ring

è possibile mixare e creare il proprio main character non più definito nel genere maschile o femminile.

In occasione del Pride Month – mese dedicato alle tematiche LGBTQIA+ - Trust sottolinea quanto negli ultimi anni anche il gaming stia vivendo questa rivoluzione. Un mese, quello di giugno, indirizzato ad una giusta causa dove aziende e brand di ogni settore, creano delle Limited Edition arcobaleno per celebrare l’inclusività LGBTQIA+ e sostengono in prima la libertà di espressione.

Trust offre un’ampia varietà di prodotti gaming e genderless, per tutte le esigenze e tutte le tasche.

GXT 716 RIZZA - Sedia gaming illuminata LED RGB progettata per garantire tante ore di gioco in pieno comfort, al prezzo di €299,00.

GXT 160X TURE - Mouse gaming di alta precisione con 7 pulsanti programmabili e illuminazione LED personalizzabile, al prezzo di €34,99

GXT 834 CALLAZ - Compatta tastiera gaming TKL, con switch meccanici e illuminazione onda arcobaleno, al prezzo di €49,99

GXT 1126 AURA - Base di raffreddamento illuminata multicolore per mantenere fresco il laptop durante le sessioni gaming più intense, al prezzo di €59,99

GXT 450 BLIZZ - Confortevoli cuffie gaming over-ear con illuminazione RGB e suono surround 7.1, al prezzo di €56,99

GXT 265 CINTAR - Supporto per cuffie illuminato RGB con due porte USB, al prezzo di €34,99

Disponibilità

I prodotti Trust sono disponibili presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.

Altre News per: pridemonth2023trustprodottigaminggenderless