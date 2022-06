EA Sports FIFA 22 celebra il Pride Month

Da oggi, i giocatori di EA SPORTS FIFA 22 potranno festeggiare e mostrare il loro sostegno al Pride 2022 con il pacchetto "Love Unites". EA SPORTS ha collaborato con Adidas per portare nel gioco la Pride Collection del mondo reale, in segno di solidarietà e celebrazione del passato e del presente della comunità LGBTQIA+. L'ultimo pacchetto sarà disponibile in due modalità di gioco di FIFA 22, FIFA Ultimate Team (FUT) e VOLTA Football.

In FUT, i giocatori possono sbloccare il pacchetto "Love Unites" attraverso gli Obiettivi Milestone. In VOLTA Football, il pacchetto si sblocca tramite la Progressione Stagionale quando i giocatori scendono in campo e giocano durante il mese dell'Orgoglio.

I pezzi sbloccabili della collezione includono una maglietta, una tuta, una felpa con cappuccio e scarpe da ginnastica Ultraboost con il marchio "Love Unites" in VOLTA Football, oltre a una serie di kit luminosi, vivaci e audaci in FUT, tra cui la maglia Tiro pride gender neutral, oltre ad alcuni pezzi appositamente progettati per l'acquisizione di stadi nel gioco durante il mese di giugno. Il pacchetto sarà disponibile per i giocatori a partire dal 10 giugno, alle 19:00 CEST.

