GFN Thursday presenta la lineup di giugno con 20 nuovi titoli

Acquistando Logitech G Cloud, riceverete 1 mese un mese di abbonamento Priority gratuito!



In occasione del primo GFN Thursday del mese, NVIDIA rilascia la nuova lineup dei giochi in arrivo sul cloud nel corso di giugno . GeForce NOW è la prima piattaforma a portare una serie di successo per Xbox sul cloud questo mese con i titoli Age of Empires di Ensemble Studios.







Il franchise di Age of Empires è una delle serie RTS più longeve e tutte e quattro le versioni più recenti di Steam si uniranno a GeForce NOW nel corso di questo mese. Ogni titolo supporterà anche gli ultimi contenuti, stagioni e aggiornamenti, come la recente espansione "Return of Rome". Con campagne lunghe ore, è possibile effettuare l'upgrade agli abbonamenti Ultimate e Priority per sessioni di gioco prolungate: fino a 6 ore per gli utenti Priority e fino a 8 ore (più streaming 4K) per gli utenti Ultimate.



Questi titoli fanno parte dei 20 giochi che si aggiungono agli oltre 1.600 titoli presenti già nella libreria di GeForce NOW. Altri titoli molto attesi arriveranno prossimamente, tra cui Aliens: Dark Descent , Trepang2 , Amnesia: The Bunker , Shattered Heaven e altri ancora.



Iniziate sin da subito con i 2 giochi disponibili per lo streaming a partire da questa settimana:



System Shock (nuovo lancio su Steam )

Killer Frequency (nuovo lancio su Steam , 1 giugno)





Ecco cosa arriverà nel corso del mese:





Amnesia: The Bunker (nuovo lancio su Steam , 6 giugno)

Harmony: The Fall of Reverie (nuovo lancio su Steam , 8 giugno)

Dordogne (nuovo lancio su Steam , 13 giugno)

Aliens: Dark Descent (nuovo lancio su Steam , 20 giugno)

Trepang2 (nuovo lancio su Steam , 21 giugno)

Layers of Fear (nuovo lancio su Steam )

Park Beyond (nuovo lancio su Steam )

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nuovo lancio su Steam )

Age of Empires: Edizione definitiva ( Steam )

Age of Empires II: Definitive Edition ( Steam )

Age of Empires III: Definitive Edition ( Steam )

Age of Empires IV: Anniversary Edition ( Steam )

Derail Valley ( vapore )

Io sono pesce ( vapore )

Banda di golf ( vapore )

Polizia del contrabbando ( Steam )

Bloons TD 6 ( Vapore )

Darkest Dungeon ( Vapore )

Darkest Dungeon II ( Steam )

Inoltre, per celebrare il lancio della console portatile di gioco Logitech G Cloud in Europa, coloro che acquisteranno il dispositivo da oggi fino al 22 giugno riceveranno un mese di abbonamento Priority gratuito .

Altre News per: thursdaypresentalineupgiugnonuovititoli