La scomparsa di Giulia Tramontano da Senago : Un litigio con il fidanzato dopo la scoperta del tradimento potrebbe essere all'origine

La scomparsa di Giulia Tramontano da Senago sta sollevando sempre maggiori sospetti sulla relazione tumultuosa che aveva con il suo fidanzato. Secondo fonti di stampa, un litigio scoppiato dopo che Giulia aveva scoperto il tradimento potrebbe essere la causa della sua improvvisa sparizione.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, il compagno di Giulia aveva una relazione parallela, che lei, incinta al settimo mese, aveva scoperto sabato scorso, poche ore prima di scomparire nel nulla. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sull'incidente senza un reato specifico o sospetti individuati. L'inchiesta, guidata dal procuratore Alessia Menegazzo e dalla sua collega Letizia Mannella, è affidata ai Carabinieri del nucleo investigativo della Compagnia di Rho, i quali stanno esaminando tutte le possibili ipotesi.

Giulia, originaria della provincia di Napoli ma residente a Senago da cinque anni, lavora in un'agenzia immobiliare. È stato il suo fidanzato convivente a presentare la denuncia della sua scomparsa, quando ha constatato che non c'era in casa al suo ritorno domenica pomeriggio.

Non sono state trovate né il passaporto né la carta bancomat di Giulia nella sua abitazione. Inoltre, il suo telefono risulta essere spento dalla tarda serata di sabato.

Il Corriere della Sera riporta che sabato stesso c'è stato un incontro tra Giulia, il fidanzato e la ragazza con cui lui aveva avuto una relazione extraconiugale. Dopo quell'incontro, Giulia avrebbe confidato ai familiari di aver scoperto la verità, risultando profondamente scossa.

Nelle ultime ore, i familiari di Giulia, composta da padre, madre e sorella, sono arrivati a Senago per confrontarsi in modo acceso con il fidanzato della giovane. Nel frattempo, i Carabinieri hanno recuperato le immagini delle telecamere di sicurezza nella zona dell'appartamento di via Novella, dove la coppia convive.

Ieri pomeriggio sono state effettuate ricerche lungo il canale Villoresi, nel canale scolmatore a Sud e nel tratto di fiume Seveso, vicino al confine con Paderno Dugnano. Anche oggi sono in corso attività di ricerca in tutta l'area.

