Alessandro Impagnatiello : fidanzato di Giulia Tramontano scomparsa a Senago

Alessandro Impagnatiello, nato nel 1993, è il compagno di Giulia Tramontano, una donna incinta al settimo mese che è scomparsa nel maggio del 2023 a Senago, in provincia di Milano. Alessandro lavora come barman in locali prestigiosi, tra cui l'Armani Bamboo Bar, ed è anche padre di un altro figlio avuto da una relazione precedente. È in buoni rapporti con la sua ex compagna e al momento non è oggetto di indagini per la scomparsa di Giulia.

La scomparsa di Giulia è stata denunciata da Alessandro, con il quale aveva avuto un litigio nei giorni precedenti. Secondo quanto riportato dal Corriere, Giulia aveva scoperto un tradimento da parte di Alessandro con un'altra donna, la quale a sua volta sarebbe rimasta incinta, ma avrebbe deciso di non proseguire la gravidanza. Sembra che l'altra ragazza non fosse a conoscenza della situazione sentimentale di Impagnatiello. Sempre secondo il quotidiano, Giulia si sarebbe incontrata con Alessandro e l'altra donna per chiarire la situazione e avrebbe poi raccontato tutto a sua madre, sua sorella Chiara e a un'amica, nella serata di sabato.

Dopo la separazione dalla sua ex compagna, come riportato dal Corriere, Impagnatiello è rimasto a vivere nell'appartamento di Via Novella, dove successivamente Giulia Tramontano si è unita a lui. Durante i giorni frenetici delle indagini, Alessandro è stato raggiunto da sua madre e dal suo compagno, che ha brevemente parlato con i giornalisti per sottolineare l'importanza di trovare la ragazza scomparsa.

