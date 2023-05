Rumors di divorzio tra Harry e Meghan: Cosa c'è di vero dietro il gossip?

Circolano voci che Harry non sopporterebbe più Meghan Markle e che a volte trascorrerebbe del tempo da solo al San Vincente Bungalow, un lussuoso resort a Santa Barbara, vicino alla loro casa di Montecito. Si dice che abbia prenotato una camera "segreta". Tuttavia, il principe si è visto costretto a smentire queste notizie attraverso un portavoce, senza entrare nei dettagli. Nonostante ciò, i pettegolezzi sul loro divorzio continuano a circolare. Il 19 maggio scorso, i duchi di Sussex hanno festeggiato il loro quinto anniversario di matrimonio, ma non hanno condiviso alcun aggiornamento sui social per celebrare l'occasione.

La mancanza di foto, messaggi o ricordi è stata sufficiente per alimentare i tabloid a parlare di una crisi imminente.

Secondo l'editorialista Louise Roberts di "Sky News", Meghan Markle e il principe Harry si trovano sull'orlo del divorzio. Secondo le fonti citate dal giornalista, cinque mesi fa, Harry avrebbe già consultato diversi avvocati specializzati in divorzi. Un'opinione simile è stata espressa anche dalla giornalista Petronella Wyatt del "Daily Mail", che ha recentemente affermato che il principe Harry si sente sempre più solo negli Stati Uniti e che Meghan Markle sembra "abbandonarlo a casa". Anche l'ex maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, ha confessato a "Sky News Australia" il 29 maggio che Harry starebbe con Meghan solo per i loro due figli, Archie e Lilibet. Infine, Angela Levin di GB News sostiene che il secondogenito del re sta anche considerando l'acquisto di una proprietà nel Regno Unito per avere una base nel suo paese natale.



