Meghan Markle e il principe Harry chiedono a Zuckerberg di ripristinare le politiche di fact-checking di Meta

Meghan Markle e il principe Harry hanno invitato Mark Zuckerberg a rivedere le modifiche introdotte nelle politiche di fact-checking di Meta. Secondo le nuove disposizioni, Facebook e Instagram sostituiranno il programma di verifica dei contenuti con un sistema di note della comunità, simile a quello utilizzato su X, la piattaforma di Elon Musk.

In una dichiarazione ufficiale, i duchi di Sussex hanno espresso preoccupazione per l’impatto delle modifiche sulla libertà di espressione. "Le ultime decisioni di Meta minano direttamente la libertà di parola, indipendentemente dalle opinioni politiche", si legge nel comunicato pubblicato sul loro sito ufficiale.

La coppia ha criticato Meta per favorire la diffusione di odio e disinformazione, dichiarando che queste decisioni vanno contro la missione dichiarata dell’azienda di "costruire connessioni umane". Harry e Meghan hanno sottolineato che l’abbandono degli impegni verso la diversità e l’equità potrebbe promuovere un ambiente ostile, mettendo a rischio le voci di intere comunità essenziali per una democrazia sana.

Infine, i Sussex hanno esortato Meta a ripristinare le politiche precedenti per proteggere gli utenti e hanno invitato i leader di diversi settori a mantenere i propri impegni per garantire integrità e sicurezza negli spazi online. Hanno inoltre elogiato chi si oppone alle pressioni del bullismo digitale.

Meghan Markle incanta in bianco nuziale agli ESPYs 2024 - Meghan Markle ha catturato l'attenzione di tutti agli ESPYs 2024, accompagnando il marito, il Principe Harry, in un abito bianco che ricordava molto il suo vestito di nozze del 2018. La Duchessa di Sussex ha indossato una replica quasi identica del meraviglioso abito da sposa firmato Stella McCartney che aveva sfoggiato durante il ricevimento del loro matrimonio.

Kate Middleton torna in pubblico dopo mesi - la reazione di Meghan Markle - Meghan ha annunciato il suo nuovo marchio lifestyle 'American Riviera Orchard' a marzo, pubblicando un video di 16 secondi su Instagram dove la duchessa compariva mentre cucinava, disponeva fiori e passeggiava per la sua casa a Montecito, in California.

Principe Harry e Meghan Markle: Alla Ricerca di Nuova Casa a Malibu! - Da Montecito a Malibu: Il Principe Harry e Meghan Markle alla Ricerca di una Nuova Casa Vicino a Los Angeles. Secondo quanto riportato dal tabloid New York Post, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle starebbero considerando di cambiare casa per avvicinarsi ulteriormente a Los Angeles.