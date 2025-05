Harry e Meghan, sette anni di matrimonio: tra gossip, tensioni e nuovi equilibri

Harry e Meghan celebrano sette anni di matrimonio tra gossip, tensioni e nuovi equilibri. Tra affetto pubblico e accuse familiari, questa coppia affronta il "crisi del settimo anno" mettendo alla prova il loro legame, evidenziando come anche le relazioni più solide possano attraversare periodi di sfide e trasformazioni.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno celebrato sette anni di matrimonio, raggiungendo quel fatidico traguardo noto come “crisi del settimo anno”. Un momento che, secondo la tradizione popolare, metterebbe a dura prova anche le coppie più affiatate, compresi i Duchi di Sussex.

Tra affetto pubblico e accuse familiari

In molti continuano a descrivere la coppia come solida e unita, impegnata nella vita familiare e nei progetti statunitensi. Ma a fronte di quest’immagine armoniosa, emergono anche voci discordanti. A sollevare nuovi dubbi è stato Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan, che in un’intervista a Talk Tv ha dichiarato senza mezzi termini: "Meghan ha rovinato Harry". Secondo lui, il duca sarebbe diventato succube della moglie, incapace di esprimersi liberamente e profondamente cambiato in negativo.

Accuse pesanti che, pur non supportate da prove concrete, hanno alimentato il dibattito mediatico. Markle Jr. ha aggiunto che, a suo parere, la popolarità di Meghan sarebbe in declino e che "non ci sono speranze" per un miglioramento.

Le analisi degli esperti di comunicazione non verbale

A sostenere l’ipotesi di tensioni latenti arriva anche Judi James, esperta di linguaggio del corpo, che ha commentato alcune apparizioni pubbliche recenti dei Sussex. Secondo la James, l’atteggiamento affettuoso mostrato da Meghan in foto e video sarebbe studiato per mascherare eventuali problemi nella coppia. Il gesto del bacio durante gli Invictus Games è stato definito “recitato”, e in altri eventi, come il concerto di Beyoncé, Meghan avrebbe mostrato segnali di dominio e superiorità.

L’esperta ha notato come Harry, in pubblico, sembri sempre più defilato: "Spare II", lo ha soprannominato ironicamente, in riferimento al suo libro autobiografico. La duchessa, invece, appare spesso come la figura centrale, sia nelle interazioni con gli altri che nei confronti delle telecamere.

Una coppia osservata e commentata ovunque

Le immagini più recenti della coppia, scattate a New York, mostrano un Harry spesso in secondo piano, mentre Meghan assume un ruolo più marcato. L’opinione pubblica si divide tra chi crede a una crisi in corso e chi spera che il loro amore prosegua serenamente.

Tra accuse familiari e letture esperte dei loro gesti, Harry e Meghan restano al centro dell'attenzione globale. I riflettori sono puntati su di loro, ma i fan sperano che i duchi possano continuare la loro vita in California insieme ai figli Archie e Lilibet, lontani dalle polemiche e vicini alla serenità coniugale.