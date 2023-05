ASUS al Computex 2023

ASUS presenta al Computex 2023 entusiasmanti innovazioni in tutte le linee di prodotto insieme a improntati risultati in termini di sostenibilità



Tantissime le nuove proposte in mostra, disponibili anche per esclusive esperienze sul campo presso gli stand ASUS e ROG



Un pieno di novità: un'abbondanza di innovazioni tra cui Zenbook S 13 OLED , ExpertBook B9 OLED , dispositivi sanitari e altro ancora

Un passo avanti verso "net zero" : ASUS mette in mostra i suoi ultimi risultati in termini di sostenibilità , insieme ai nuovi ASUS Carbon Partner Services

Innovazioni per ogni gamer: ROG svela molteplici soluzioni, tra cui notebook gaming , la console portatile ROG Ally , diverse novità in tema di componenti per PC DIY , schede grafiche , monitor , router e molto altro

Novità entusiasmanti: i monitor ASUS serie VU , il monitor Swift OLED PG49WCD , la scheda grafica ROG Matrix RTX 4090 , il notebook ASUS BR1402F e molto altro

ASUS mostra la sua ampia vetrina di incredibili innovazioni al Computex 2023 , con nuovi monitor, notebook e novità entusiasmanti, oltre a sorprendenti risultati in termini di sostenibilità. Presso gli stand ASUS e Republic of Gamers (ROG), saranno presentate una folta schiera di prodotti innovativi che i visitatori potranno esplorare e provare direttamente in prima persona. Dai dispositivi rivolti a utenti e aziende, alle soluzioni in ambito healthcare fino ad arrivare alle innovazioni gaming, ASUS spazia in tutti i segmenti.ASUS presenta anche i più recenti risultati di sostenibilità verso il raggiungimento di zero emissioni nette e il modo in cui integra parametri sostenibili nello sviluppo progettuale dei propri prodotti. I visitatori potranno approfondire i nuovi ASUS Carbon Partner Services che consentono ai clienti di compensare le emissioni di carbonio associate ai loro prodotti ASUS e contribuire a un futuro più sostenibile.I visitatori possono aspettarsi di vedere notebook entusiasmanti come Zenbook S 13 OLED (UX5304) e ExpertBook B9 OLED (B9403) , entrambi dotati di straordinari display OLED per immagini vivide e realistiche. Zenbook S 13 OLED, il notebook OLED più sottile al mondo, è elegante, alla moda e progettato per la carbon neutrality. ExpertBook B9 OLED è il notebook aziendale OLED da 14 pollici più leggero al mondo, progettato per i professionisti aziendali che richiedono il meglio, con prestazioni elevate, batteria di lunga durata e peso ultraleggero.I visitatori della manifestazione potranno vedere una serie di entusiasmanti novità, tra cui il notebook ASUS BR1402F , il primo notebook al mondo rugged 2-in-1 da 14 pollici dedicato all'educational . Altre innovazioni nello stand ASUS includono i nuovi monitor della serie ASUS VU , progettati per gli utenti che danno priorità a stile, sostenibilità e prestazioni.Attenzione particolare sarà rivolta ai gamer, per cui ROG presenterà molteplici innovazioni, inclusi notebook, componenti gli amanti del PC fai-da-te, monitor, router e molto altro ancora. Tra le tante innovazioni anche la tecnologia di raffreddamento intelligente di ROG e l'entusiasmante display Nebula HDR . I visitatori potranno anche sperimentare in prima persona la nuova console portatile da gioco ROG Ally, che porta il gaming in mobilità a un livello completamente nuovo.I visitatori potranno anche vedere per la prima volta la nuova ROG Matrix RTX™ 4090 , la prima scheda grafica sul mercato raffreddata a liquido con sistema di raffreddamento a metallo liquido direttamente sul die della GPU per garantire overclock davvero estremi. Il design elegante e l’evoluta soluzione termica di tipo All-In-One la rendono la scelta di elezione per tutte le build PC più avanzate.In mostra anche il nuovo monitor ROG Swift OLED PG49WCD con uno straordinario schermo QD-OLED da 49 pollici in formato super-ultra-wide (5.120x1.440 pixel) con curvatura 1800R, refresh a 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms per gameplay straordinariamente competitivi e super coinvolgenti. Il nuovo display è dotato di un efficiente dissipatore di calore personalizzato e di una pellicola in grafene posizionata dietro l'intero pannello QD-OLED per un migliore smaltimento del calore e una drastica riduzione dei rischi di burn-in.ASUS ROG e NVIDIA annunciano un importante miglioramento del già eccellente display ROG Swift 360 Hz PG27AQN con l’introduzione di G-SYNC ULMB 2 , la più recente tecnologia di riduzione del motion blur, disponibile grazie ad un aggiornamento del firmware . Con oltre 1.000 Hz per la gestione della motion clarity , ULMB 2 offre una ancora più efficace riduzione del motion blur per i gamer competitivi, offrendo una frequenza di aggiornamento completa della retroilluminazione, una luminosità significativamente più elevata rispetto all'ULMB originale e zero crosstalk o immagini doppie. Per rendere possibile tutto ciò, ULMB 2 utilizza una tecnica speciale chiamata Vertical Dependent Overdrive per garantire che la retroilluminazione si accenda solo quando tutti i pixel mostrano il colore corretto.Gli stand ASUS e ROG al Computex 2023 si trovano presso la Taipei Nangang Exhibition Hall 1, 4F, stand numero M0510 (ASUS) e M0810 (ROG), e saranno aperti al pubblico dal 30 maggio al 2 giugno dalle ore 9:30 alle 17:30.Rendere la sostenibilità una prioritàASUS è fortemente impegnata nella sostenibilità e ricerca continuamente metodi innovativi per ridurre la propria impronta ambientale e raggiungere l'obiettivo di impatto "net zero" . Questo approccio ruota attorno a quattro principi fondamentali: azione per il clima , economia circolare , produzione responsabile e creazione di valore . ASUS impiega costantemente la sua esperienza tecnologica, la metodologia basata sui dati e l'approccio centrato sull'uomo per sviluppare un'azienda net-zero che supporti un'economia circolare e una catena di fornitura responsabile che crei valore condiviso per tutti. Entro il 2035, l'azienda mira a utilizzare il 100% di energia rinnovabile in tutte le sue operazioni globali e raggiungere l’obiettivo net zero entro il 2050. In aggiunta, per tutto il 2022 i notebook ASUS hanno superato gli standard di efficienza ENERGY STAR ® in media del 34%. ASUS è stata inoltre inserita nell'elenco Corporate Knights Clean200 Index 2023 .Per promuovere ulteriormente la sua roadmap net-zero, ASUS ha ampliato la sua gamma di prodotti ecosostenibili , tra cui il primo notebook commerciale al mondo di tipo carbon neutral, ExpertBook B9 (B9400), e il notebook OLED più sottile al mondo, Zenbook S 13 OLED (UX5304), anch'esso carbon neutral. Questi prodotti incorporano più materiali ecocompatibili, come plastica riciclata post-consumo, metallo riciclato post-industriale, imballaggi certificati FSC™ Mix e utilizzano un approccio di compensazione ecologica per le emissioni residue. L'azienda verifica tutto questo con SGS, leader mondiale nella verifica, ispezione e collaudo.Durante il Computex 2023, ASUS svelerà la sua più recente iniziativa verso una roadmap net zero, con l'introduzione del suo servizio di compensazione delle emissioni di carbonio . I servizi ASUS Carbon Partner consentono infatti ai clienti commerciali di compensare le emissioni di carbonio associate ai loro prodotti ASUS. La piattaforma mette a disposizione un servizio di consegna end-to-end, con qualità affidabile, responsabilità, garanzia, trasparenza, flessibilità e prezzi competitivi. Inizialmente, il servizio si concentrerà su notebook e desktop commerciali, a partire dalla serie ExpertBook B9 OLED (B9403) e D9 (D900MDR e D900SDR).ASUS è orgogliosa di mostrare il suo impegno per la sostenibilità, presentando due notebook carbon neutral e una gamma di prodotti ecocompatibili. Tra i modelli in mostra, l' ASUS BE279QSK soddisfa gli standard ENERGY STAR e si distingue per avere il display "più efficiente" del 2022 e del 2023 : è verificato da TCO ed EPEAT e realizzato con l'85% di plastica riciclata post-consumo.ASUS Mini PC PB62 è ulteriore dimostrazione di un design intelligente, eco-friendly e basato sul risparmio energetico, certificato da ENERGY STAR e verificato come EPEAT Gold. Oltre ai prodotti tecnologici, ASUS presenterà lo zaino ProArt , realizzato in tessuto di poliestere riciclato (rPET), che richiede meno risorse e genera meno emissioni di CO2 durante la produzione, con un risparmio energetico dell'80% rispetto a uno zaino tradizionale.





All'evento Computex 2023, ASUS presenta una straordinaria gamma di soluzioni commerciali progettate per soddisfare le esigenze delle aziende moderne . Tra i punti salienti ci sono i notebook ExpertBook B9 OLED (B9403) e ExpertBook B5 OLED (B5602), che offrono entrambi prestazioni al top e design eleganti e professionali. ExpertBook B9 OLED vanta un display OLED da 14 pollici con una risoluzione di 2,8K, perfetto per i professionisti che richiedono una qualità dell'immagine eccezionale. Con un peso di soli 990 grammi e un profilo sottile di 15,78 mm, è leggero e perfetto da portare in giro. ExpertBook B5 OLED, d'altra parte, è progettato per i professionisti che necessitano di un notebook affidabile per l'uso quotidiano. Con un peso di soli 1,4 kg, ExpertBook B5 OLED è il portatile aziendale da 16 pollici più leggero al mondo, dotato di un display OLED 4K e affidato al processore Intel Core i7 di 13a generazione.Inoltre, quest'anno ci sarà l'introduzione di ASUS Pre-Deployment Service (APDS) e ASUS Endpoint Management Service (AEMS), due servizi completi per la moderna gestione IT. Queste soluzioni aziendali forniscono una suite di strumenti di sicurezza e gestione di livello aziendale per aiutare le società a proteggere i dati sensibili e semplificare le operazioni IT. I servizi includono funzionalità come la crittografia dei dati, la gestione degli endpoint e il controllo remoto dei dispositivi, che aiutano a semplificare le operazioni e ad aumentare la produttività.Ideale per l'educational e costruito pensando alla flessibilità, ASUS BR1402F è il primo notebook al mondo rugged 2-in-1 da 14 pollici per l'istruzione . Progettato per gli studenti K-12, questo dispositivo vanta un robusto fattore di forma da 14 pollici con caratteristiche di protezione, memoria e archiviazione aggiornabili, un design modulare di facile gestione per i tecnici, un pannello touchscreen, protezione ASUS Antimicrobial Guard e USB-C ® per la ricarica facile così da assicurare un apprendimento senza interruzioni.ASUS presenta anche la serie ASUS ExpertWiFi , una gamma competa di soluzioni di rete per le aziende , tutte affidabili e facile da usare. La gamma comprende il router cablato ExpertWiFi EBG15 , il router wireless ExpertWiFi EBR63 , lo switch PoE ExpertWiFi EBP15 , l’access point PoE ExpertWiFi EBA63 e il sistema WiFi mesh ExpertWiFi EBM68 . Questi dispositivi assicurano eccellente facilità d'uso, scalabilità ed estensibilità , oltre ad un basso TCO , fattori tutti che li rendono perfetti anche per le aziende che desiderano progettare e implementare le proprie reti pur in assenza di specifiche conoscenze di networking. La serie ExpertWiFi permette di creare una rete self-defined , offrendo profili di rete Wi-Fi preimpostati che consentono alle aziende di creare facilmente più reti Wi-Fi con impostazioni adatte per diversi usi. Include anche un portale personalizzabile per gli ospiti, sicurezza di rete di livello commerciale, VPN da sito a sito e supporto per una doppia connessione WAN, garantendo una rete sempre attiva collegando alla porta USB un dongle USB o uno smartphone dotato di hotspot.Tra le novità anche il nuovo router ASUS RT-BE96U WiFi 7 e i sistemi mesh ZenWiFi BQ16 Pro WiFi 7 , che garantiscono velocità rispettivamente fino a 19.000 Mbps e 30.000 Mbps. In mostra anche l' ASUS RT-AX57 Go , un dispositivo dalle dimensioni compatte per assicurare Wi-Fi veloce in condizioni di mobilità, con una velocità fino a 3.000 Mbps e una protezione di sicurezza completa. È il compagno perfetto per i viaggi di lavoro, in primis grazie alla sua portabilità ma anche per la capacità di connettersi ad una rete VPN protetta semplicemente collegando un cavo Ethernet.ASUS sta anche collaborando attivamente con SIEMENS per far progredire la trasformazione digitale, promuovendo un'efficace integrazione delle tecnologie informatiche e operative con le più evolute capacità hardware, software e infrastrutturali. ASUS ospiterà un summit sulla smart manufacturing dalle 10:00 alle 12:00 del 31 maggio presso la sala server VIP al 504, Padiglione 1, Nangang Exhibition Center.ASUS dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire innovazione e tecnologia all'avanguardia con i più recenti notebook della serie Zenbook e Vivobook.Tra gli elementi di spicco c'è la più recente innovazione nei display per notebook: la tecnologia ASUS Lumina OLED , che offre una qualità visiva senza precedenti. È stato scelto un nuovo nome per questo pannello perché standardizza soluzioni altamente artigianali applicate alla migliore esperienza OLED. Il suo nome evidenzia anche i vantaggi unici dei display OLED ASUS, capaci di fornire un'esperienza visiva superiore che va oltre lo standard dei display OLED tradizionali. ASUS Lumina OLED è ora disponibile su tutti i modelli OLED ASUS del 2023.

Oltre ai tradizionali vantaggi del display OLED, come una gamma di contrasto più elevata e uno spazio colori più ampio , i display OLED ASUS Lumina sono Pantone® Validated, certificati VESA DisplayHDR™ True Black e calibrati in fabbrica con Delta E <1 per offrire una maggiore precisione. Inoltre, la gamma di colori personalizzata ASUS Splendid , il risparmio energetico OLED e la tecnologia ASUS Tru2Life aiutano a mettere a disposizione strumenti migliori e più intelligenti. E ancora, la certificazione TUV a bassa luce blu , la prevenzione del burn-in ASUS OLED Care e la resistenza di livello militare statunitense li rendono più affidabili e aiutano a mantenere la qualità e il comfort nel tempo. ASUS fornisce anche la sostituzione gratuita dello schermo OLED per qualsiasi problema di burn-in mentre è in garanzia.



Tra i modelli sottili e leggeri più impressionanti presentati durante il Computex 2023, Zenbook S 13 OLED (UX5304) — il notebook OLED più sottile al mondo — è carbon neutral e pesa solo 1 kg con uno spessore di 1 cm . Disponibile in Basalt Grey o Ponder Blue, è dotato di un rivoluzionario coperchio in Plasma Ceramic Aluminum che offre resistenza all'usura, protezione dalla corrosione e gestione termica. Ha un display OLED NanoEdge 16:10 2.8K con certificazione Dolby Vision, resa cromatica Pantone Validated, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e una batteria a lunga durata da 63 Wh.



ASUS presenterà anche i suoi notebook OLED trendy, sottili e leggeri, tra cui ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504). Questi modelli colorati presentano design leggeri e sono alimentati da processori Intel ® Core™ i9-13900H in grado di gestire qualsiasi attività. Vivobook S 15 OLED è certificato Intel Evo™, che offre una batteria a lunga durata, una connettività veloce e tutte le funzionalità essenziali per rispondere alle necessità della vita di tutti i giorni. Questi notebook sono disponibili in una varietà di finiture e sono progettati per una facile portabilità, con un display OLED HDR NanoEdge da 2,8K 120 Hz, pannelli con rapporto schermo-corpo fino all'88% e sistema audio certificato Harman Kardon. Vivobook S 15 OLED arriverà anche in una esclusiva BAPE ® Edition , una collaborazione speciale tra ASUS e il leggendario marchio di streetwear A Bathing Ape ® . Questo bundle con il notebook in edizione limitata sarà disponibile più avanti nel 2023 e combina lo stile vibrante di Vivobook con l'estetica iconica di BAPE, tra cui esclusivi design mimetici e accessori di accompagnamento. Allo stand, i suggerimenti sul design dell'ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition saranno rivelati per la prima volta in attesa del lancio nel terzo trimestre.



ASUS ha collaborato con Dirac alla serie Vivobook per offrire un suono superiore per tutti gli utenti . Il sistema audio progettato da Dirac offre un'esperienza acustica coinvolgente, chiara ed equilibrata, liberando tutto il potenziale audio dei notebook con un panorama sonoro più ampio e profondo.



Per garantire valore, affidabilità e durata nel tempo, tutti i nuovi modelli di notebook consumer ASUS dal 2023 in poi saranno sottoposti a rigorosi test di livello militare statunitense MIL-STD 810H , che comprendono 12 metodi di test e 26 procedure di test. Questi notebook sono costruiti per resistere alle condizioni più difficili, stabilendo un nuovo standard di durata per il mercato dei notebook consumer.





Soluzioni ASUS per creator



ASUS sta rivoluzionando il mondo della creazione di contenuti con la sua linea Creator Solutions , che comprende una suite completa di potenti soluzioni creative, tra cui notebook, display, schede madri, schede grafiche, dissipatori all-in-one per CPU, software e molto altro ancora, tutti progettati per portare alla luce ogni visione creativa.



Inclusa in queste soluzioni c'è ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), la prima workstation mobile al mondo per creator con pannello OLED 3D , con un design a cerniera che consente cornici dello schermo più sottili, prese d'aria posteriori e uno schermo piatto che può essere visualizzato da qualsiasi angolazione . Il suo display OLED 3D senza occhiali rende la creazione di contenuti 3D più rapida e intuitiva, mentre la tecnologia Spatial Vision converte i contenuti visivi 2D in 3D in tempo reale. Questa tecnologia fornisce display OLED 3D senza occhiali con tracciamento oculare integrato, offrendo un'esperienza 3D senza pari che incorpora una rivoluzionaria tecnologia ottica e di rendering in tempo reale, oltre a strumenti software esclusivi.



Dal punto di vista tecnico, ASUS ProArt Display PA32UCXR è un monitor 4K da 31,5 pollici dotato di un pannello IPS mini-LED a 2.304 zone in grado di offrire colori incredibilmente vivaci e precisi con una copertura DCI-P3 al 97%. Vanta un'impressionante luminosità di picco di ben 1.600 nit e una luminosità prolungata di 1.000 nit, garantendo un'esperienza visivamente accattivante. Il colorimetro motorizzato integrato supporta l' autocalibrazione , garantendo una calibrazione cromatica facile e accurata nel tempo. La profondità di colore a 10 bit reali consente la visualizzazione di contenuti HDR con neri profondi e luci accurate. Inoltre, supporta più formati HDR, inclusi HDR-10 e HLG, ed offre un valore della deviazione cromatica Delta E leader a livello mondiale. In più, la tecnologia ASUS ProArt Hardware Calibration assicura una ottimale precisione del colore.



ASUS ProArt Display PA24ACRV è invece un monitor QHD da 23,8 pollici che offre un'ampia copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 95%. Assicura immagini di alta qualità grazie alla conformità VESA DisplayHDR400 e al supporto per il formato HDR-10. Il monitor gode della certificazione Calman Verified ed è precalibrato in fabbrica con Delta E<2 , garantendo un'eccezionale precisione del colore non appena installato. Fornisce ampie opzioni di connettività, tra cui DisplayPort™ su USB-C con alimentazione a 96 watt, HDMI ® ed un hub USB per una maggiore versatilità. È evidente anche qui l'impegno di ASUS per la sostenibilità: il PA24ACRV presenta imballaggi in carta e prestazioni di efficienza energetica per soddisfare gli standard ENERGY STAR ed EPEAT, in attesa di ricevere anche la certificazione TCO.



ASUS introdurrà anche la versione aggiornata del Control Panel , che offre un software migliorato e personalizzabile per i creator . Con una nuova interfaccia utente, un layout ridimensionabile e l'integrazione con varie app, l'ASUS Control Panel offre più possibilità per migliorare il processo creativo. Cambia automaticamente i profili all'avvio di applicazioni specifiche, grazie all'estensione nativa per le app Adobe e ancora per Microsoft Office, Spotify, YouTube, i browser e altro ancora. Il nuovo Control Panel espande anche il suo supporto per includere tutti i monitor touch ASUS, oltre ai notebook ScreenPad Plus e ai monitor touch ProArt.



Nello stand dedicato al mondo ProArt, ASUS mostrerà l'intero ecosistema di componenti ProArt, a partire dal nuovo cooler all-in-one per CPU ProArt LC 420 , oltre a un’ampia gamma di schede madri e alle nuove schede grafiche ProArt, che si distinguono per prestazioni, affidabilità e per il loro design esclusivo e minimalista.



L’ecosistema ProArt è progettato per offrire i migliori strumenti espressivi a creator, artisti e case modder. Questa filosofia sarà incarata da una straordinaria case mod intitolata Island , anch’essa in mostra ed ispirata allo spirito ProArt, quale magnifica integrazione tra tecnologia e creatività.



Un'altra straordinaria soluzione sottile e leggera per i creator è Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), lo Zenbook più potente di sempre grazie alla partnership con Intel e al design ASUS Supernova System-on-Module (SoM). Zenbook Pro 16X OLED vanta un touchscreen OLED HDR NanoEdge 16:10 3.2K 120 Hz leader a livello mondiale. La tecnologia Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) supporta la tastiera con inclinazione automatica che garantisce un angolo di digitazione confortevole e migliora il raffreddamento del sistema per garantire le prestazioni massime.





Soluzioni healthcare per un futuro più intelligente e più sano



Il Computex 2023 sarà anche l’occasione per ASUS per presentare le proprie soluzioni healthcare all'avanguardia quali la prima smart band al mondo con sensori di misurazione touch e un ecografo portatile a ultrasuoni. ASUS VivoWatch 5 AERO è dotato di doppi sensori ECG e PPG , che misurano il tempo di transito del polso (PTT), la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, effettuano il monitoraggio del sonno e dei dati sulla salute in tempo reale. Il GPS integrato e il G-Sensor consentono inoltre misurazioni affidabili e accurate dell'attività di fitness.



ASUS Portable Ultrasound Solution rappresenta la nuova gamma di ecografi portatili ad ultrasuoni che si compone di una serie di sonde ad ultrasuoni point-of-care (POCUS) compatte e leggere per persone e animali, dotate di connettività wireless e una lunga durata della batteria (fino a 4 ore). Il dispositivo di smart imaging produce immagini di alta qualità e offre un'interfaccia intuitiva con strumenti flessibili di gestione delle immagini, perfetto per l'uso da parte di medici professionisti anche in mobilità.



Su tutt’altro fronte, utilizzando l'agente antimicrobico IONPURE di Ishizuka Glass, i nuovi notebook ASUS adottano il rivestimento ASUS Antimicrobial Guard Plus agli ioni d'argento. È stato dimostrato che questo rivestimento innovativo inibisce la diffusione del 99% di virus e batteri , incluso il COVID-19, per un periodo di 24 ore. Rigorosamente testato contro virus come l'influenza A (H3N2) e H1N1, aderisce ai protocolli di test ISO 21702 e ISO 22196 , garantendo un'esperienza utente più igienica e caratterizzata da una superiore tranquillità.



Un'altra innovazione sviluppata pensando all'assistenza sanitaria è il nuovo ASUS HA2741A , un monitor progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei professionisti clinici e ospedalieri . Dotato di un pannello IPS da 27 pollici da 4 MP con una luminosità di 350 nit, permette una visualizzazione nitida e dettagliata delle immagini per diagnosi mediche accurate. Conforme allo standard DICOM Part 14, garantisce prestazioni di visualizzazione coerenti e affidabili. Il monitor compensa automaticamente i cambiamenti nella luce ambientale, mantenendo la precisione della curva DICOM. Grazie a un pannello con proprietà antiriflesso e a bassa riflessione, in aggiunta alla tecnologia Eye Care+ , il nuovo monitor offre di fatto la massima priorità alla protezione degli occhi degli utenti, anche in caso di lunghi periodi di utilizzo. Lo chassis trattato con agente antimicrobico e la conformità allo standard EMC medicale IEC 60601-1-2 ne migliorano ulteriormente l'idoneità per gli ambienti sanitari. Offrendo regolazioni ergonomiche e compatibilità con i supporti a parete VESA, offre la più ampia flessibilità anche nel posizionamento. ASUS HA2741A assicura anche molteplici opzioni di connettività, tra cui DisplayPort, HDMI, USB-C e un hub USB, garantendo una perfetta integrazione nei flussi di lavoro sanitari.





Innovazioni su tutta la linea



Annunciati durante il Computex anche i monitor della serie ASUS VU ( VU249CFE e VU279CFE ) che sono progettati pensando alla sostenibilità e utilizzano materiali riciclati nella loro costruzione, compreso il loro imballaggio. ASUS si attende che i suddetti monitor soddisfino molteplici requisiti di etichettatura ecologica nel corso 2023, come ENERGY STAR, certificazione TCO ed EPEAT. Queste certificazioni garantiscono che i display siano in linea con elevati standard di sostenibilità e riducano il loro impatto ambientale durante il loro ciclo di vita. Caratterizzati da un design sottile e diverse opzioni di colore offerte, tra cui Quiet Blue, Grey Green, Astro Beige e Pink Clay, i monitor della serie VU offrono una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, un pannello IPS e l'app DisplayWidget Center per una facile personalizzazione delle impostazioni. Questi monitor ASUS Eye Care Plus includono tecnologia anti-sfarfallio, un filtro regolabile per mantenere bassa la luce blu, promemoria di riposo e modalità di ottimizzazione del colore, riducendo l'affaticamento degli occhi e migliorandone la messa a fuoco. I monitor della serie VU si rivolgono a utenti moderni che danno priorità a stile, sostenibilità e prestazioni.



ASUS presenterà anche TUF Gaming Capture Box-4KPro , un dispositivo che offre ai gamer la possibilità di eseguire streaming video di alta qualità con assoluta facilità . Con la compatibilità HDMI 2.1, la Capture Box consente il passthrough HDR per video fino a 4K e 144 Hz e offre streaming di altissima qualità fino a 4K a 60 fps. Supporta anche il passthrough VRR, consentendo un gameplay senza lag, fluido e privo di artefatti. Inoltre, il box di acquisizione include due jack da 3,5 mm, compatibilità OBS certificata e funzioni di upscaling e downscaling integrate. Il dispositivo è progettato con una scocca esterna in alluminio per dissipare il calore e migliorare la durata.







Un'altra innovazione sul fronte TUF è il nuovo TUF Gaming VG27AQML1A , un monitor gaming QHD da 27 pollici costruito per elevare l'esperienza di gioco . Con il suo pannello Fast IPS e una frequenza di aggiornamento overcloccata fino a 260 Hz , visualizza immagini ultra-fluide anche per i pro-gamer alla ricerca di un gameplay coinvolgente e di assoluta qualità. Equipaggiato con la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), elimina ghosting e tearing combinando ELMB con tecnologie a frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Supportando FreeSync™ Premium, compatibilità G-Sync ® e VESA AdaptiveSync, garantisce un'esperienza gaming sempre fluida e senza strappi, abilitando la frequenza di aggiornamento variabile come impostazione predefinita. Il monitor adotta anche la tecnologia High Dynamic Range (HDR) con conformità DisplayHDR 400, migliorando sia le aree luminose sia quelle scure per dare vita ai giochi con straordinari dettagli visivi.Sempre nello stand ASUS, i visitatori potranno ammirare anche la rivoluzionaria TUF Gaming B760M-BTF WiFi D4 , un concept innovativo di scheda madre Z790, implementato anche in una build PC completa. Con i connettori abilmente nascosti sul lato inferiore della scheda madre, l’esclusivo design BTF (Back To the Future) della scheda madre garantisce una gestione dei cavi più ordinata, rendendolo perfetto per tutti gli appassionati del PC fai-da-te. Non solo semplifica l'instradamento dei cavi per chi è alle prime armi, ma migliora anche l'estetica complessiva della build, mostrando spazi interni molto più ordinati. I connettori nascosti migliorano inoltre il flusso d'aria all’interno della build, con conseguenti prestazioni di raffreddamento superiori e un'esperienza visiva decisamente più accattivante.Soluzioni di gioco per ogni tipo di giocatoreAl Computex 2023, ROG presenterà un'ampia gamma di soluzioni gaming in tutte le categorie, da desktop e notebook a smartphone, monitor, periferiche e componenti.Una delle declinazioni più entusiasmanti di ROG quest'anno è la console gaming ROG Ally (RC71L). Affidato fino al processore AMD Ryzen™ Z1 Extreme e dotato di un pannello FHD (1080p) a 120 Hz con supporto AMD FreeSync Premium, ROG Ally può eseguire facilmente titoli AAA e indie. Inoltre, è dotato di 16 GB di memoria LPDDR5 a 6.400 MHz ad alta velocità, 512 GB di spazio di archiviazione PCIe Gen 4 e un lettore di schede microSD UHS-II per espandere ulteriormente la capacità di storage. E poi ROG Ally è dotato del sistema termico Zero Gravity di ROG , che utilizza un sistema a doppia ventola con alette del dissipatore di calore ultrasottili e tubi di calore ad alto attrito per garantire che Ally rimanga fresco in qualsiasi orientamento. Disponibile in tutto il mondo a soli $ 699, ROG Ally viene fornito in bundle con Xbox Game Pass Ultimate di tre mesi , permettendo ai giocatori l'accesso a centinaia di titoli nel momento in cui accendono il dispositivo. Il ROG Ally può anche essere abbinato a una GPU esterna XG Mobile, fino a una GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 4090. In virtù delle sue specifiche mostruose e delle partnership con i leader del settore, ROG Ally è pronta per essere la console da gioco portatile definitiva.Per i gamer che cercano le massime prestazioni in movimento, ROG Strix SCAR 18 (G834) è un portento gaming progettato per gli appassionati di eSport , con un display Nebula da 18 pollici QHD fino a 240 Hz. Il notebook è affidato a processori Intel Core i9-13980HX fino alla tredicesima generazione con 24 core e 32 thread e fino a una GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 4090. Il ROG Intelligent Cooling utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme su CPU e GPU , la tecnologia Tri-Fan e le prese d'aria full-surround servono a garantire che ROG Strix SCAR 18 abbia le migliori prestazioni, anche con carichi di lavoro pesanti.Un altro entusiasmante prodotto disponibile presso lo stand ROG è il ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 , risultato della seconda collaborazione tra ROG e ACRONYM , pioniere nel settore dell'abbigliamento tecnico. ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 assicura scenari gaming ultra-versatili che possono adattarsi a qualsiasi necessità. Il dispositivo ha un sistema di trasporto integrato e impugnature stabilizzate per l'uso in movimento e può adottare sia un tradizionale fattore di forma a notebook sia la modalità tablet, con uno stativo integrato. ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 può anche essere abbinato a ROG XG Mobile, una scheda grafica esterna dotata di una NVIDIA GeForce RTX 4090 che aumenta ulteriormente le prestazioni.Per chi preferisce i desktop gaming, ROG mostrerà anche il ROG G22CH , un PC compatto da 10 litri con fattore di forma ridotto progettato per i titoli più esigenti che richiedono un hardware di fascia alta che include fino a un Intel Core i9-13900KF e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070. Più piccolo del suo predecessore, il ROG G21CX Huracan ha anche un design tale per cui non necessità di strumenti per attuare semplici aggiornamenti hardware. ROG G22CH è disponibile con una configurazione raffreddata a liquido o raffreddata ad aria: la scelta è degli utenti.Inoltre, ROG mostrerà le più recenti aggiunte alla sua gamma di smartphone , ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate . Entrambi i dispositivi utilizzano la piattaforma mobile Snapdragon ® 8 Gen 2 e fino a 16 GB di RAM LPDDR5X. Il display Samsung AMOLED da 6,78 pollici vanta una frequenza di aggiornamento a 165 Hz e una frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz. La versione Ultimate presenta ROG Vision, un esclusivo display a matrice di colori sul retro del telefono che può essere personalizzato. L'accessorio ROG AeroActive Cooler 7, se abbinato al ROG AeroActive Portal sullo smartphone, mantiene il dispositivo al massimo delle prestazioni anche durante le lunghe sessioni di gioco ed è fornito in bundle con il ROG Phone 7 Ultimate.A partire dal 2015, ROG ha intrapreso un originale percorso, utilizzando elementi visivi, artistici e animazioni nei video di prodotti e di brand, per costruire gradualmente un mondo cyberpunk distopico noto come ROG SAGA . Questo universo immaginario si è evoluto nella creatività di ROG, riflettendo una specifica visione nel mondo reale. Allo stesso modo, in mostra presso lo stand ROG al Computex 2023, RE:SET funge da introduzione ad una serie di film cinematografici , incarnando il motto proprio di ROG " For Those Who Dare " esplorando in modo inconsueto la storia di ogni personaggio nell'universo ROG SAGA. Attraverso coinvolgenti interazioni tra i personaggi, i fan potranno vedere l'incrollabile amicizia di questi eroi mentre affrontano le sfide insieme. Questo primo film pone le basi per il futuro sequel in arrivo e farà il suo debutto allo stand ROG, accompagnato dalle immagini di ROG SAGA in mostra in una galleria al secondo piano della fiera.Al Computex 2023 ROG alzerà ancora una volta l'asticella per le periferiche e i componenti indirizzati agli amanti del PC fai-da-te. Tra i più recenti prodotti al centro la scheda grafica ROG Matrix RTX 4090 raffreddata a liquido, che sarà disponibile sul mercato a partire dal terzo trimestre del 2023. ROG Matrix RTX 4090 riprende la tradizione ROG per la serie più esclusiva di schede video ed è la prima al mondo con una soluzione di raffreddamento a metallo liquido posto direttamente sul die GPU , consentendo di mantenere le temperature ancora più basse per prestazioni continuative superiori e rumore inferiore. A questo elemento di vera unicità si aggiungono un radiatore da 360 mm con innovative ventole magnetiche collegabili in cascata, una pompa ancora più potente e una piastra di raffreddamento ancora più grande per mantenere la scheda grafica ben raffreddata in ogni condizione. Tutto ciò consente di ottenere prestazioni impareggiabili con il più alto boost del clock della GPU. Inoltre, questa scheda presenta un design incredibilmente audace e moderno, perfetto per le configurazioni gaming più avanzate.Altri nuovi prodotti di quest'anno includono il monitor ROG Swift OLED PG49WCD , un eccezionale monitor gaming super-ultrawide (5.120x1.440 pixel) da 49 pollici, dotato di un pannello QD-OLED 1800R con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms per gameplay assolutamente coinvolgenti. Per garantire la più elevata longevità del pannello QD-OLED e migliorarne le prestazioni, il nuovo monitor ROG integra un dissipatore di calore personalizzato e una speciale pellicola di grafene , il nanomateriale più sottile e al contempo resistente al mondo, posto dietro l'intero pannello QD-OLED, per una migliore dissipazione del calore al fine di ridurre il rischio di burn-in e potenziare la luminosità di picco fino a 1.000 nit . Il monitor offre un’ ampia gamma di connessioni, tra cui USB-C con erogazione di potenza di 90 W, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1.Offre inoltre diverse funzionalità user-friendly quali la luminosità uniforme, per mantenere un livello di luminanza uniforme, il software ASUS DisplayWidget Center , per regolare le impostazioni di sistema tramite mouse, e la modalità Smart KVM che consente agli utenti di gestire senza sforzo due diversi dispositivi con una sola coppia di mouse e tastiera, senza bisogno di hardware e software aggiuntivo. Questa soluzione offre agli utenti di passare facilmente dal gioco al lavoro sullo stesso schermo o copiare e incollare comodamente i contenuti su entrambi i dispositivi, semplificandone la configurazione e al tempo stesso migliorandone l’esperienza d’uso e la produttività.Un altro prodotto importante che fa il suo debutto al Computex è il ROG Swift PG38UQ , il primo monitor gaming UHD 4K da 38 pollici al mondo , che offre immagini davvero coinvolgenti. Con una frequenza di refresh a 144 Hz e la tecnologia Adaptive-Sync, garantisce esperienze gaming estremamente fluide. Il display è dotato della tecnologia ASUS Fast IPS , che fornisce un tempo di risposta di 1 ms (GTG) per immagini di gioco sempre nitide e a elevato frame rate. È compatibile HDR con certificazione DisplayHDR 600 e vanta una gamma di colori professionale DCI-P3 al 98%, offrendo contrasto e prestazioni cromatiche eccezionali . Il supporto HDMI 2.1 consente di giocare in 4K nativo a 120 Hz senza sotto campionamento cromatico, migliorando il gameplay su PlayStation ® 5 e Xbox Series X. Il monitor offre ampie opzioni di connettività, tra cui DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI 2.1, un hub USB e il supporto per treppiede per garantire massima versatilità di utilizzo. È compatibile con NVIDIA G-SYNC, supporta AMD FreeSync Premium Pro e incorpora la tecnologia VESA AdaptiveSync a 144 Hz per immagini fluide a bassa latenza.Tra le novità anche il nuovo ROG Strix XG259QN , un monitor gaming FHD da 24,5 pollici dotato di un pannello Fast IPS per immagini straordinarie. Con una frequenza di aggiornamento a 360 Hz (overcloccabile a 380 Hz) e un tempo di risposta inferiore a 1 ms (GTG), garantisce prestazioni di gioco incredibilmente fluide e reattive. Il display è certificato DisplayHDR400 per offrire colori vividi e brillanti. Supporta FreeSync Premium per fornire esperienze di gioco incredibilmente fluide. Dotato della tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC), combina ELMB con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) per eliminare ghosting e tearing e produrre immagini nitide a frame rate elevati. Il monitor offre una connettività versatile e completa, grazie alla porta DisplayPort 1.4, due ingressi HDMI 2.0, due porte USB 3.2 e un jack audio per le cuffie, perfetto per connettere un’ampia varietà di dispositivi.Sul fronte dei monitor gaming non ci sono solo nuovi modelli, ma ROG e NVIDIA introducono anche G-SYNC Ultra Low Motion Blur (ULMB) 2 sull’eccellente ROG Swift 360 Hz PG27AQN grazie ad un aggiornamento del firmware . I suoi oltre 1.000 Hz di reattività si traducono in una incredibile fluidità di movimento, consentendo ad ULMB 2 di offrire la migliore riduzione del motion blur disponibile oggi per i gamer competitivi. Per fare ciò, ULMB 2 assicura che ogni pixel mostri il colore giusto al momento giusto per aiutare a eliminare l'aspetto sfocato che a volte si presenta ai gamer quando gli oggetti si muovono velocemente sullo schermo. ULMB 2 infatti accende e spegne la retroilluminazione dello schermo a una elevata frequenza per gestire in maniera ottimale questi scenari. In altri monitor gaming quando la retroilluminazione si accende nel momento in cui i pixel stanno ancora cambiando colore, capita che le immagini vengano duplicate e si creino effetti indesiderati. Per evitare ciò, ULMB 2 utilizza una tecnica speciale chiamata Vertical Dependent Overdrive per garantire che la retroilluminazione si accenda effettivamente solo quando tutti i pixel mostrano il colore giusto. Questo si traduce semplicemente in immagini e visualizzazioni più nitide, anche quando le scene e gli oggetti si muovono più velocemente. Offre inoltre una frequenza di aggiornamento completa della retroilluminazione, una luminosità quasi 2 volte superiore rispetto all'ULMB originale e zero crosstalk o immagini doppie. Tutto ciò semplicemente installando il nuovo firmware presto disponibile.Un altro prodotto protagonista del Computex 2023 sarà la nuova ROG Strix Scope II 96 Wireless , la prima tastiera gaming wireless al 96% presentata da ROG , dotata di switch hot-swappable – i nuovissimi switch meccanici ROG NX Snow – di una esclusiva schiuma ammortizzante unica nel suo genere con cuscinetti smorzanti integrati per gli switch, connessione tri-mode con tecnologia wireless ROG SpeedNova e ricevitore ROG Omni. Il ROG Omni Receiver consente agli utenti di collegare mouse e tastiera compatibili tramite un singolo dongle che funge da ricevitore per entrambi senza tuttavia compromettere le prestazioni di ciascuno di loro. Un'altra novità della serie Scope II è rappresentata dalla tastiera ROG Strix Scope II 100% , dotata anche questa dei nuovi switch ROG NX Snow, e dalla ROG Strix Scope II RX , con IP57 e switch ottici ROG RX.ASUS presenterà anche altri nuovi prodotti della serie ROG Ace , la speciale collection dedicata al mondo eSport con una gamma di periferiche dedicata a offrire le migliori prestazioni in assoluto per il competitive gaming. All’esclusivo set di gaming gear già presenti si aggiunge così anche una accattivante versione Moonlight White di ROG Harpe Ace Aim Lab Edition , ora arricchita anche del supporto del nuovo ROG Omni Receiver. ROG introduce anche due nuovi tappetini per mouse: l’esclusivo ROG Moonstone Ace L , un ampio mousepad dotato di una superficie in vetro temperato per assicurare movimenti ultrarapidi; e il nuovo ROG Hone Ace XXL , un tappetino dalla dimensione extra large, la versione estesa del ROG Hone Ace Aim Lab Edition lanciato all'inizio di quest'anno, con una base in poliuretano extra morbida e antiscivolo per assicurare massimo grip e prestazione in-game.I gamer più esigenti saranno entusiasti di ammirare anche il più recente router ROG WiFi 7: il ROG Rapture GT-BE98 , il primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo , premiato anche tra i Best Choice Awards del Computex 2023. Il nuovo router ROG vanta velocità fulminee e bassa latenza per offrire la migliore esperienza utente in assoluto nel gaming online. ROG Rapture GT-BE98 sfrutta tutti i vantaggi specifici del WiFi 7, tra cui una banda da 6 GHz, che include una nuova larghezza di banda di 320 MHz, 4096-QAM e Multi-Link Operation (MLO).Accanto a questi dispositivi, ROG mostrerà anche le sue più fortunate schede madri, tra cui la vincitrice del Computex 2023 Best Choice Award, la ROG Maximus Z790 Extreme , costruita per assicurare prestazioni superlative ed overclock estremi. All’ammiraglia ROG si aggiunge anche la ROG Strix Z790-A , che unisce prestazioni gaming eccellenti a un’estetica straordinaria, proponendosi come scelta ideale per i gamer più attenti allo stile.Grazie anche alle tante novità presentate, ROG riconferma con decisione il suo ruolo nel mondo del gaming, continuando a definire lo standard per l'hardware e gli accessori per il gaming su PC e non solo, promettendo la migliore esperienza di gioco possibile , sia per gli appassionati che per i pro.

