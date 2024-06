Le app più scaricate da ASUSTOR App Central raccontano l’utilizzo dei NAS

Oltre all?immancabile Plex e a Photo Gallery 3, che consente di gestire il proprio archivio fotografico in modo semplice e immediato, tra le app più scaricate dallo store di ASUSTOR spiccano HandBrake, un efficiente e apprezzato transcodificatore video, Pi-hole, un?applicazione in grado di bloccare la pubblicità e il tracciamento degli utenti su Internet, e Hi-Res Player, un lettore che consente la riproduzione di file audio ad alta risoluzione.

Taipei, Taiwan, 24 Giugno 2024 ? Scelti dai professionisti e dalle imprese per la vasta gamma di funzionalità nell?ambito dell?archiviazione e condivisione dei dati e per la loro affidabilità, i NAS ASUSTOR sono apprezzati sempre più in ambito domestico e dagli utenti più smaliziati per le funzionalità aggiuntive che sono in grado di offrire grazie alla possibilità di installare specifiche app.

Le app più popolari di App Central, lo store di ASUSTOR, raccontano, infatti, le preferenze d?utilizzo degli utenti. Tra le app più installate sui NAS ASUSTOR il primo posto lo conquista Plex Media Server, che è dedicata alla creazione e gestione di librerie multimediali, testimoniando, quindi, come lo streaming di contenuti verso dispositivi, anche collegati in remoto, rappresenti una modalità d?utilizzo molto amata dei NAS ASUSTOR.

Al secondo posto c?è poi Photo Gallery 3, un?app in grado di gestire un'ampia gamma di formati immagine e video, tra cui RAW, PNG, JPEG, TIFF, GIF e HEIC. Photo Gallery 3 in pochi attimi consente la creazione di album fotografici, di effettuare ricerche tra le immagini in base a differenti parametri o parole chiave, di identificare in modo veloce i duplicati delle foto ed eliminarli con un click e molto altro ancora. La necessità di mantenere in ordine gli archivi fotografici e quello dei video di tutta la famiglia, senza dover sottoscrivere abbonamenti a servizi cloud, è sicuramente uno dei motivi per cui i NAS ASUSTOR stanno entrando in molte case.

Dal giorno del suo arrivo su App Central, HandBrake, che troviamo nelle primissime posizioni, ha riscosso un grandissimo successo. Particolarmente utile e versatile, HandBrake supporta la conversione dei video in vari formati e consente di personalizzare le impostazioni per ottenere la qualità desiderata e ridurre le dimensioni dei file, tutte operazioni che possono venire effettuate in batch. HandBrake, inoltre, può essere utile per riparare video corrotti, regolare il volume audio e tagliare parti indesiderate, confermando come la conversione dei video rappresenti oggi uno degli utilizzi più apprezzati dei NAS.

Particolarmente gradita dai possessori dei NAS ASUSTOR è poi Pi-hole, un?app che consente di bloccare gli annunci a livello di network, proteggendo tutti i dispositivi connessi alla rete cui è collegato il NAS, senza richiedere l?installazione di client software. La capacità di bloccare gli annunci è estesa anche alle app per smartphone e alle smart TV, indipendentemente dall?hardware o dal sistema operativo.

In grado di consentire la riproduzione di file audio nei formati PLAC, WAV e DSD, Hi-Res Player merita sicuramente una menzione tra le app più scaricate ed è sicuramente una delle applicazioni preferite dagli audiofili insieme a Roon Server*, un software che, attraverso app disponibili per Mac, Windows, iOS e Android, permette la riproduzione in streaming senza perdite di qualità della musica archiviata sul NAS su dispositivi Sonos, AirPlay, Squeezebox e Roon Ready. Il software offre anche la possibilità di gestire la riproduzione multi-room e permette il collegamento a servizi musicali come, ad esempio, Spotify.