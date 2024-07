ASUSTOR - supporto al sistema di gestione documentale PaperOffice

Grazie alla loro affidabilità e agli elevati livelli di protezione che sono in grado di garantire ai dati, i NAS ASUSTOR rappresentano la scelta ideale per chi desidera implementare un sistema di gestione dei documenti digitali basato su PaperOffice, uno dei DMS più apprezzati a livello globale.

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia il pieno supporto a PaperOffice, che consente d’implementare in modo semplice e rapido un’efficiente soluzione per la gestione centralizzata dei documenti.

L?integrazione tra i NAS ASUSTOR e il Document Management System PaperOffice permette di beneficiare dei vantaggi di una piattaforma per l'archiviazione e la gestione dei documenti altamente efficiente e ricca di funzionalità. Mentre i NAS ASUSTOR offrono la massima affidabilità e i più elevati livelli di sicurezza ai dati, infatti, PaperOffice è in grado di ottimizzare le operazioni di archiviazione, ricerca e l'accesso ai documenti.

PaperOffice, grazie al database centrale MySQL, garantiscono l?archiviazione sicura di tutti i documenti sui NAS ASUSTOR, permettendo una gestione centralizzata dei dati e facilitando la digitalizzazione dei processi aziendali.

Le funzionalità di ricerca rapida, gestione automatizzata dei file e la possibilità di lavorare in locale senza la necessità di connessioni a Internet di PaperOffice, abbinate alle funzionalità di backup e di snapshot dei NAS ASUSTOR, garantiscono non solo la sicurezza dei documenti archiviati, ma consentono anche alle imprese di gestire ingenti volumi di documenti in modo fluido, rapido ed efficiente, dando impulso alla loro produttività ed efficienza.