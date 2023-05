Everdream Valley Recensione

Una Farm simulator per i più piccoli veramente promettente





Oggi vi parlo di Everdream Valley, un gioco di Mooneaters, Untold Tales e VARSAV GameStudios. Queste tre software house hanno collaborato per creare Everdream Valley, una immensa avventura Farm ambientata in un mondo aperto, ricco di vegetazione e animali. Ci saranno riusciti? Scopritelo nella mia recensione per PS5.



La storia dietroè molto semplice, forse troppo. Ma, visto che è un titolo dedicato ai più piccoli, ci può stare. La bella stagione si avvicina e il protagonista, un ragazzino di 11 anni, va dai nonni per trascorrere le vacanze estive. Qui tuttavia, dovrà aiutare i nonni a sbrigare le faccende della loro grande fattoria. Il gioco è una vasta avventura con elementi. Il gameplay da mondo aperto è pieno di attività da svolgere. Ildovrà occuparsi della fattoria raccogliendo le colture, coltivando molte varietà di frutta e verdura e prendendosi cura di vari animali. Non solo, il protagonista dovrà anche aiutare il nonno a ricostruire parti della proprietà che ne avranno bisogno, come riparare lo steccato, le porte, il recinto degli animali, ecc. Non c'è solo il lavoro; infatti, si potrà andare in campeggio, catturare insetti, pescare, andare a caccia di, ecc. Ma anche acquistare nuovi vestiti, scattare foto e costruire mobili.

Di giorno si dovrà lavorare per il bene della; la notte, invece, sognando si potranno affrontare tante sfide. Il protagonista, grazie al fantastico potere dei sogni, si trasformerà in uno degli animali della fattoria e potrà partecipare a svariati minigiochi. Riuscendo a vincere, completando sfide speciali, otterrà delle ricompense che miglioreranno la fattoria. Tra isbloccabili c'è anche l'attrezzatura e gli arredi necessari per costruire la casa sull'albero. In tutto questo si dovrà anche addestrare un cane che accompagnerà ilal pascolo delle pecore e a spaventare i branchi di lupi che minacciano la fattoria. Si potrà scegliere tra 10 diverse razze canine. È anche molto importante fare amicizia con il gatto, che così aiuterà a dare la caccia ai topi e a scacciare gli uccelli che infestano l'orto, gli alberi da frutta e le piantagioni di grano. Inil giocatore dovrà occuparsi anche di tantissimi altri animali accudendoli, giocando con loro, sfamandoli, ecc.

Ovviamente si potrà anche cucinare con ile gli utensili che si sbloccheranno durante l'avventura. Tutte queste attività saranno delle missioni che i nonni affideranno al giocatore; per fortuna non c'è davvero un percorso lineare e ci si può muovere liberamente nell'ordine che si desidera. Tutte queste missioni portano comunque a un solo obiettivo: preservare il raccolto, mantenere felici i nostri amici a quattro zampe e puntare a espandere la fattoria. Questo è l’obiettivo principale da raggiungere.il prodotto è abbastanza valido. Suha una resacarina e coloratissima da cartone animato. Il gioco gira fluido e il framerate è abbastanza stabile. Tuttavia, sporadicamente qualche lag si potrà presentare. Il comparto audio è buono e gli effetti e le musiche si adattano benissimo al contesto. Peccato non sia doppiato in italiano ma solo sottotitolato. I controlli sono buoni mentre i menù sono un po' confusionari. Everdream Valley arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5 e Steam il 30 maggio 2023 e sua giugno.

Voto 8

è stata una bella sorpresa. Un ottimo titolo realizzato con una buona cura che farà divertire i più piccoli. Un mondo ricco di eventi, missioni con un sacco di contenuti. È una simulazione Fram a tutti gli effetti, un'esperienza divertente e completa. Peccato non sia doppiato nella nostra lingua e per qualche lag nelle situazioni "caotiche".

