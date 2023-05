Everdream Valley arriva su PC, PlayStation e Nintendo

Everdream Valley uscirà il 30 Maggio su PC, PlayStation e Nintendo!

EverdreamValley è una vasta avventura agricola con un tocco magico. Digiorno, potrai ripristinare il tuo angolo speciale della valle:raccogliere le colture, curare una sfilza di animali econtribuire a ricostruire la fattoria del nonno. Di notte, isogni magici ti permetteranno di incarnare varie creature dellafattoria per completare sfide speciali.



Di seguito un nuovo ed inedito gameplay trailer con nuoviscreenshot.



Trailer data di rilascio: https://youtu.be/FbMKM7h6NeE





Caratteristichedel gioco:





RiportaVita e Fascino in Fattoria

Questapiccola fattoria ha bisogno di molta attenzione. Un’enormevarietà di frutta e verdura da coltivare e una grande collezionedi animali da allevare. Proteggi i tuoi raccolti, mantienifelici i tuoi animali e raccogli le risorse per riparare edespandere la tua fattoria.

Creaun Paradiso per gli Animali

InEverdream Valley pochissime persone disturberanno la quiete,così gli animali prosperano. Maiali, mucche, polli, anatre,capre, alpaca... la lista è lunga. Ogni creatura (selvatica oaddomesticata) ha un'influenza unica sulla tua fattoria.Everdream Valley riguarda la cura per gli animali, sarai certoche la tua mucca preferita Bessie non verrà mai trasformata inun hamburger.

Ottieniil Meglio dai morbidi Aiutanti

Altuo fianco ci sarà sempre il tuo fedele cagnolino. Scegli tratredici razze diverse e allena il tuo migliore amico ad aiutarticon attività come l'allevamento, il monitoraggio, la ricerca deltesoro e molto altro ancora. C'è anche un gatto, conquistalo eforse farà qualcosa per te in cambio. Forse.

LaMagia arriva di Notte

Dinotte la magia della valle da il meglio di sè e i tuoi sogni tipermetteranno di diventare uno dei tanti animali della fattoriaattraverso dei fantastici mini giochi. Ognuno ha la suaricompensa speciale e impatterà sulla tua fattoria il giornosuccessivo.

Unrilassante Sandbox di Avventure

Letue giornate estive nella valle non riguardano solo la curadella fattoria. C'è molto altro da fare! Trascorri le notti incampeggio, costruisci una casa sull'albero, prendi e raccogliinsetti, vai a pescare, prendi nuovi vestiti, cucini, fai foto,costruisci mobili, vai a caccia di tesori. Ogni avventura tirestituisce qualcosa per aiutarti a far crescere la tua fattoriaancora di più.





