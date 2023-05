Call of Duty: Mobile, il 1° giugno arriva la Stagione 5 - Allo Sbando

Il reveal trailer di Call of Duty: Mobile - Stagione 5: Allo Sbando è disponibile qui

Call of Duty: Mobile è pronto alla rivoluzione con il lancio della Stagione 5: Allo Sbando il 1° giugno alle 2 di notte. La nuova stagione catapulta il videogioco mobile in un universo di anarchia e caos con tanti contenuti per i giocatori, tra cui spiccano una nuova modalità MP Cerca e Soccorri, la mappa MP Armada Strike, aggiornamenti alla sezione Tornei, un’arma funzionale mai vista prima e molto altro.

Nuova mappa MP - Armada Strike - Apparsa per la prima volta in Call of Duty®: Black Ops Cold War, Armada Strike è una mappa in cui è l’acqua a far da padrona, mettendo alla prova il coraggio dei giocatori, per vedere se affogheranno o saranno in grado di nuotare.

Nuova modalità MP – Cerca e Soccorri – Il Caos non avrà confini nella modalità Cerca e Soccorri, un mix letale delle modalità Cerca e Distruggi e Uccisione Confermata.

Nuove armi ed equipaggiamenti - I giocatori potranno mettere le mani sul nuovo FFAR 1, un fucile d'assalto bullpup, visto per la prima volta in Call of Duty®: Black Ops III, o sbloccare la nuova torcia tattica da equipaggiare al RUS-79U.

Aggiornamenti sulla modalità Torneo – Per un fine settimana ancora più adrenalinico, la modalità Torneo è stata perfezionata con la possibilità di combattere in Multiplayer e Battle Royale, con l’aggiunta di nuove mimetiche da mischia, e con la facoltà di usare i coupon da 1 Call of Duty Point per le casse Mythic Cards.

Call of Duty: Mobile - Stagione 5: Allo Sbando permetterà ai giocatori di guadagnare 50 livelli di ricompense del Battle Pass, con un rifornimento di contenuti gratuiti e premium: operatori come David Mason, Bandit e Alias , Signal Jammer e armi del calibro del fucile d'assalto FFAR 1. Inoltre, nel corso della stagione, saranno disponibili anche la serie di uccisioni Guardian, progetti d’arma, biglietti da visita, emblemi, Call of Duty® Points e altro ancora.Ecco i dettagli della Stagione 5 di Call of Duty: Mobile: Allo Sbando in arrivo su Android e iOS:Inoltre, In Call of Duty: Mobile - Season 5: Allo Sbando sono previsti nuovi aggiornamenti e miglioramenti, oltre a nuove Sfide Stagionali, Estrazioni, un evento a tema e molto altro, che saranno resi disponibili nello store al momento del lancio e per tutto il corso della stagione.

