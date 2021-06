La Stagione 5: In Deep Water di Call of Duty Mobile arriva il 29 giugno

La Stagione 5: In Deep Water sta per arrivare su Call of Duty: Mobile martedì 29 giugno alle 2 di notte italiane e vedrà il ritorno di Ghost!

Dopo essere quasi scomparso, Ghost fa un sorprendente ritorno nella Stagione 5 e i giocatori potranno aiutarlo ad arginare la marea della battaglia in un nuovo evento a tema navale chiamato Sea of Steel. I giocatori che saliranno a bordo della nuova Stagione non rimarranno certo a bocca asciutta, poiché l’aggiornamento porta con sé tre nuove mappe, nuovi personaggi, nuove armi, 50 livelli di Battle Pass e molto altro.

Ecco alcune delle principali novità in arrivo con la Stagione 5 su Android e iOS:

?

Tre nuove mappe

Suldal Harbor: combatti in riva al mare tra casse, stretti vicoli e piccoli edifici in questa mappa tattica di medie dimensioni. Supportata per le modalità 5v5 e 10v10.

Docks: trova il punto giusto per attaccare i nemici in questa piccola mappa situata in un cantiere navale sul fiume Tamigi. Combatterai all’aperto o attenderai gli avversari all’interno? Supportata nella modalità Scontro.

Aniyah Incursion: i resti di un edificio bombardato incombono su un paesaggio circondato da attrezzature militari e abitazioni. Combatti all’interno del lussuoso palazzo o gettati nella mischia all’esterno. Supportata nella modalità 10v10 e su Attacco dei Non Morti.

Marquee Event –Tutto è pronto per un’esplosiva battaglia navale in questo nuovo evento a tempo limitato: Sea of Steel. Potrai affondare o sopravvivere nuotando, ma in questa battaglia dovrai decidere da che parte stare: Ghost o la Federazione. Bombardando i nemici, i giocatori dovranno fare il possibile per guadagnare territorio e grandi ricompense dopo aver completato diverse missioni giornaliere. La fazione con il maggior numero di nodi sulla mappa alla fine dell’evento sarà la vincitrice.

Call of Duty Endowment Challenge Pack - Il Call of Duty Endowment ha come obiettivo quello di aiutare i veterani a raggiungere delle carriere rilevanti, sostenendo gruppi che li possano preparare aumentando la loro consapevolezza sul valore che possono portare sul campo. Per sostenere questi sforzi Call of Duty: Mobile offre un Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Challenger Pack che comprende sette oggetti speciali, tra cui il fucile M16 “The Stripe” e la pistola MW11 “The Standard Issue”.