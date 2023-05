MX vs ATV Legends inizia oggi la seconda stagione

THQ Nordic e Rainbow Studios danno il via a MX vs ATV Legends – Stagione due con entusiasmanti aggiornamenti gratuiti e nuovi contenuti.





Fondamenti di Gate-Drop per la seconda stagione



Gli aggiornamenti per tutti i possessori del gioco base includono miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug per le modalità online e single player, nuovi menu per una navigazione più veloce, un garage rinnovato per la visualizzazione dei veicoli e Wheelie e Nose-Wheelies basati sulla fisica (solo Pro Physics). Inoltre, sono ora disponibili nuove parti di aggiornamento delle sospensioni (Showa, Pro Circuit, Factory Connection e Legends) e opzioni di equipaggiamento (maglie, caschi, pantaloni, guanti) di vari produttori, oltre ai nuovissimi kit Monster Energy e Slayco Graphic.

Primo DLC della seconda stagione: 2023 AMA Pro Motocross Championship (disponibile ora)



Il DLC 2023 AMA Pro Motocross Championship è ora disponibile, con tutti i 12 eventi in programma, inclusa la bonus track Loretta Lynn. I giocatori possono competere in ogni evento, sbloccandolo due giorni prima delle corrispondenti gare nella vita reale.

Ecco un programma completo dello sblocco di ogni traccia nel gioco e il corrispondente evento dal vivo reale:

I prossimi aggiornamenti per MX vs ATV Legends - Stagione 2 includono pioggia, modalità foto, modalità replay, compatibilità Steam Deck, equipaggiamento aggiuntivo e elementi di personalizzazione, nuove animazioni come occhiali a strappo e comportamento ottimizzato dell'IA per collisioni e sfregamenti.Il prossimo DLC per MX vs ATV Legends - La seconda stagione include un composto con licenza ufficiale, un pacchetto tracce Throwbacks con tracce preferite dai fan delle voci precedenti e sette nuovi DLC con modelli di veicoli 2023 dei principali produttori.

