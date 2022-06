MX vs ATV Legends - ecco cosa significa guidare come una leggenda

THQ Nordic e Rainbow Studios hanno offerto oggi una prima occhiata alle Moto, salti, ATV, attrezzatura che i giocatori potranno sperimentare quando MX vs ATV Legends uscirà il 28 giugno su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.



Caratterizzato da nuovi e imponenti ambienti open world come la costa della California, MX vs ATV Legends invita i concorrenti a ritagliarsi il proprio percorso verso il podio con una scelta di mezzi senza precedenti, comprese opportunità di sponsorizzazione ed eventi speciali su invito.



MX vs ATV Legends arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 28 giugno 2022 e può essere preordinato presso gli store di Microsoft, Playstation e Steam.



