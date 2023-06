MX vs ATV Legends Season One Exclusive Box Edition arriva a luglio

THQ Nordic e Rainbow Studios hanno annunciato che MX vs ATV Legends Season One come edizione speciale in box (solo fisica), prevista per il 4 luglio 2023.

Per tutti i potenziali motociclisti che sono stati indecisi se unirsi all'azione, THQ Nordic rilascerà una nuova ed esclusiva versione in scatola di MX vs ATV Legends disponibile in versione fisica, che viene fornita con tutti i DLC. Questa edizione è intitolata "MX vs ATV Legends Season One" sarà venduta per EUR 29,99.

Informazioni su MX vs ATV Legends



Caratteristiche:





Competi nella nuova modalità carriera in cui le tue scelte portano a percorsi diversi, opportunità di sponsorizzazione ed eventi speciali su invito!

Esplora enormi ambienti aperti tra cui la costa della California!

Prova la nuovissima modalità Trails per corse all'aperto ad alta intensità, punto a punto: preparati a essere lanciato in un cancelletto di partenza nel mezzo di una catena montuosa insieme ai tuoi amici e affronta un percorso definito dalle sfide implacabili di Madre Natura!

Gareggia in modalità a schermo condiviso per 2 giocatori e online per 16 giocatori con un gameplay a squadre.

Personalizza il tuo pilota e i tuoi veicoli con le parti e gli equipaggiamenti più recenti dei principali produttori di corse fuoristrada.

Percorri berme e solchi con la massima precisione che mai grazie al raffinato sistema fisico.

