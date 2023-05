Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme in un'inaspettata armonia a Le Iene

Emma Marrone ha sorpreso il pubblico come ospite speciale nell'ultima puntata del celebre programma televisivo "Le Iene". Durante la trasmissione, è emersa un'inattesa intesa tra Emma e la conduttrice Belen Rodriguez, che ha destato curiosità e suscitato una certa euforia tra i presenti. Questo momento di unità ha colto di sorpresa, considerando il passato di rivalità tra le due, legato all'amore per lo stesso uomo, Stefano De Martino. Tuttavia, sia durante la registrazione che successivamente, Emma e Belen sembravano estremamente unite, come dimostrato anche dai loro post sui social media.

