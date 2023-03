Belen Rodriguez in lacrime a Le Iene : il monologo su Maurizio Costanzo

La morte diè ancora un argomento importante in televisione. Il ricordo del famoso giornalista e conduttore televisivo è ancora vivo nei nostri ricordi e lo sarà per molto tempo. Difficile dimenticare un uomo e un professionista esemplare come lui. La morte è stata improvvisa e per questo il dolore è raddoppiato., assente dalle pompe funebri e dal funerale, ha finalmente rotto il silenzio con unmolto toccante recitato durante la puntata di ieri sera de "".

Nei giorni scorsi Belen Rodriguez è stata travolta dalle critiche. La showgirl argentina non si è presentata alle pompe funebri, a differenza del compagno Stefano De Martino, né al funerale di Maurizio Costanzo. Nessuno poteva spiegare la sua assenza. La Rodriguez deve molto a Maurizio Costanzo, che l'ha ospitata spesso nei suoi programmi televisivi, e soprattutto alla moglie, Maria De Filippi, proprietaria di Fascino, azienda per la quale Belen lavora come conduttrice di "Tu si que Vales".

Giorni dopo, la showgirl argentina ha finalmente rotto il silenzio, recitando un monologo molto toccante a “Le Iene”. Con la voce rotta dalle lacrime, la Rodriguez ha salutato per l'ultima volta Maurizio Costanzo. "Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui tutta Italia ieri ha dato l'ultimo saluto, Maurizio Costanzo", così ha esordito Belen Rodriguez nel monologo su Maurizio Costanzo recitato ieri sera a "Le Iene".

La showgirl argentina era molto emozionata e ha sottolineato quanto questa perdita l'abbia commossa tanto da far fatica a parlare. La Rodriguez ha detto che conserva ancora le tartarughine che Maurizio era solito regalare agli ospiti che considera "speciali". La conduttrice de "Le Iene" poi li ha guardati e ha detto che le vengono in mente i suoi ricordi di Maurizio e tutti i "calorosi consigli" che le ha dato durante la sua carriera. Infine ha voluto salutarlo e abbracciarlo a nome di tutta la famiglia de "Le Iene" e ha rivolto un saluto anche a Maria De Filippi.

