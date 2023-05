BRUGAL 1888 e Orsoni Venezia 1888 lanciano 18 bottiglie realizzate a mano

BRUGAL 1888, LO STORICO RUM DOMINICANO, SVELA LA COLLABORAZIONE ARTISTICA CON IL BRAND ITALIANO ORSONI VENEZIA 1888



La terza edizione di Brugal’s Global Artist Series vedrà protagoniste 18 bottiglie realizzate a mano che celebrano 135 anni di eredità condivisa, maestria familiare e unicità dell’artigianato nella produzione di rum e nell’arte del mosaico.







Brugal, brand che vanta oltre 135 anni di maestria nell’arte della produzione di rum domenicano, continua nella sua serie di progetti artistici attraverso una speciale collaborazione con la fornace di mosaici veneziana Orsoni Venezia 1888. Una collezione di bottiglie di Brugal 1888, creata grazie alla speciale tecnica mosaico caratteristica di Orsoni Venezia 1888, dà vita a 18 pezzi unici, simbolo dell’heritage e dell’abilità manifatturiera di famiglia, tratti distintivi che caratterizzano i valori condivisi da entrambi i brand sin dalla loro nascita. Questa limited edition di lusso è la celebrazione di due eredità durature di arte e artigianato, entrambe nate nel 1888.

Le bottiglie, che saranno vendute per un costo di circa 5.000 euro ognuna, verranno lanciate in esclusiva per il mercato italiano, e rivelate in occasione della biennale di Venezia il 23 maggio. La collezione sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 14 giugno. Una straordinaria bottiglia dorata, chiamata “Liquid Gold”, sarà messa all’asta dalla rinomata Bolaffi di Torino a settembre 2023 e i proventi saranno devoluti in beneficenza.

“La collezione realizzata da Brugal 1888 e Orsoni Venezia 1888, racconta la storia di due padri fondatori appassionati, innovativi e lavoratori instancabili” dichiara Jassil Villanueva Quintana, maestra del rum di Brugal.

“Entrambe le case sono state fondate lo stesso anno a migliaia di chilometri di distanza l’una dall’altra, eppure condividono lo stesso approccio, quello di una famiglia che padroneggia un mestiere rispettando le proprie origini e i propri valori generazione dopo generazione, accogliendo il cambiamento e imparando da esso. Da tutto questo sono nati due brand che durano nel tempo, offrendo al mondo un’autentica maestria artigianale nel campo del rum e dell’arte e che ora presentano uniti una collaborazione che racchiude tutti questi valori in un progetto unico”.

Orsoni Venezia 1888 usa la stessa tecnica per produrre mosaici da 24k, oro colorato e smalti veneziani, dal 1888. Per celebrare una forma d’arte iconica associata all’arte veneziana, ognuna delle 18 bottiglie è pensata per raccontare oltre un secolo di storia delle famiglie Brugal ed Orsoni. Tutte le 18 opere d’arte sono decorate con vari smalti colorati e incorniciate nel mosaico a foglia d’oro 24 k Orsoni.





“Le similitudini tra le nostre famiglie e il modo in cui siamo arrivati a questo punto, trascendono il tempo, la lingua, e gli anni di storia” dichiara Riccardo Bisazza, Presidente di Orsoni Venezia 1888.

“Questa collaborazione artistica è un’ode ai pilastri su cui si fondano entrambi i marchi. La manifattura, la comunità, la passione, e l’importanza di lasciare un’eredità duratura sono gli elementi che ci spingono ad andare avanti. Abbiamo intrapreso questa collaborazione con naturalezza, perché siamo certi del prodotto creato da questi due grandi brand e sappiamo che la nostra comune audience sarà deliziata dall’intreccio tra arte e rum”.

La collezione di 18 bottiglie è stata progettata intorno a 4 temi comuni ai due brand. La prima collezione “Brave Beginnings” sottolinea l’importante storia dei fondatori. Ogni pezzo di arte accompagnerà gli osservatori in un viaggio che racconta i loro punti in comune: passione, tenacia e spirito innovativo. La seconda collezione “Mastery of Craft” mostra il percorso che c’è dietro ad un’artigianalità che passa attraverso oltre 135 anni di storia e gli insegnamenti che si sono tramandati di generazione in generazione. La terza collezione “Welcoming Family” racconta in maniera approfondita la naturale ospitalità della famiglia Brugal, caratteristica della Repubblica Domenicana, come raccontato dal team di Orsoni nel contesto della visita in casa Brugal a Puerto Plata.

La quarta e ultima collezione “Lasting Legacy” ruota attorno alla comune visione e volontà di lasciare un’impronta, con lo scopo primario di sostenere le terre in cui ognuna delle case è nata. Parte di quest’ultima collezione, una bottiglia speciale chiamata “Liquid Gold”, sarà messa all’asta ed il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

Liquid Gold simboleggia l’eredità che entrambi i brand lasceranno, e rende omaggio al pluripremiato rum di Brugal, che rimane sempre perfetto nel tempo, così come gli intramontabili mosaici in foglia d’oro 24k di Orsoni utilizzati per creare incredibili design.

