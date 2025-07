Tom Cruise e Ana de Armas avvistati mano nella mano nel Vermont: è amore?

Tom Cruise e Ana de Armas sono stati paparazzati insieme durante un fine settimana romantico a Woodstock, nel cuore del Vermont, lasciando poco spazio ai dubbi: tra i due sembra essere nata una vera intesa sentimentale. Le foto pubblicate dal sito Tmz li ritraggono mano nella mano, sorridenti e complici, mentre passeggiano nel centro storico della cittadina americana.

Prima della fuga negli Stati Uniti, la coppia aveva assistito a un concerto degli Oasis al Wembley Stadium di Londra. Dopo lo show, sono volati oltreoceano, atterrando sabato mattina proprio a Woodstock, dove hanno trascorso momenti di assoluta spensieratezza.

Secondo quanto riportato, la giornata è proseguita tra shopping, una tappa per un gelato e un rilassante giro in auto all’interno di un parco nazionale. Ma il momento più chiacchierato resta la camminata tra le vie del centro, dove Tom e Ana non hanno nascosto l’affetto reciproco, scambiandosi sguardi teneri degni di una scena da film romantico.

Questo gesto pubblico rappresenta una vera eccezione per Tom Cruise, che negli ultimi anni ha sempre evitato di esporsi in ambito sentimentale, soprattutto dopo la fine della relazione con Katie Holmes nel 2012. Le voci su un possibile legame tra lui e Ana de Armas circolano da mesi, ma fino a ora non c’erano state conferme così evidenti.

Tra avvistamenti internazionali e paparazzate sfuggenti, la passeggiata romantica nel Vermont potrebbe segnare l’inizio ufficiale di una nuova storia d’amore tra due delle star più amate di Hollywood.