IKEA - nuova collezione MÄVINN

IKEA LANCIA MÄVINN, UNA COLLEZIONE IN EDIZIONE LIMITATA

REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON SETTE IMPRESE SOCIALI.

La limited edition MÄVINN è incentrata sulla valorizzazione della maestria artigianale ed è composta da 19 articoli fatti a mano, frutto della collaborazione con sette imprese sociali che, in diverse parti dell’Asia, forniscono posti di lavoro alle persone che ne hanno più bisogno.

La collezione MÄVINN comprende 19 accessori per la casa – da cesti e tappeti a borse e fodere per cuscino – e vuole dare risalto alle competenze artigianali delle persone da cui sono stati accuratamente realizzati a mano. Ogni prodotto è unico, si distingue dagli altri per forma e dimensione e nasce dalla collaborazione di IKEA con sette imprese sociali che si impegnano ad offrire un’occupazione a lungo termine ai gruppi più vulnerabili dei territori in cui operano: Classical Handmade Products in Bangladesh; Spun, Ramesh Flowers e Industree P.T. in India, Saitex in Vietnam e Doi Tung in Thailandia.

"Fin da subito la nostra idea è stata quella di porre l'accento sulla lavorazione artigianale, dando risalto alla persona che ha realizzato il prodotto finito. Questo ci ha portati a pensare all'esperienza di chi visita un mercato di artigianato locale e si lascia ispirare dagli oggetti interessanti che vi può trovare e dalla gente del posto che vende i propri manufatti", afferma Paulin Machado, designer di IKEA of Sweden. "Ogni articolo ha il carattere rustico e l'aspetto caratteristico di un pezzo accuratamente selezionato e mescola tocchi di colore con materiali naturali ed elementi ricamati e intrecciati a mano che gli conferiscono la sua unicità".

La collezione è costituita da articoli realizzati con cotone, eccedenze di materiali utilizzati nella produzione di denim e fibre naturali, come la carta ricavata dalla corteccia degli alberi di gelso, la iuta e la fibra di banano. La maggior parte dei materiali è acquistata in Bangladesh, India, Thailandia e Vietnam, dove hanno sede le imprese sociali. I materiali in fibra naturale sono stati scelti per le loro caratteristiche di resistenza e rinnovabilità e in quanto i loro processi di approvigionamento e produzione creano ulteriori opportunità di lavoro. La combinazione di materiali e tecniche di produzione è basata sulle competenze e sull'esperienza delle sette imprese sociali con cui abbiamo collaborato, che determinano le caratteristiche dei diversi prodotti e valorizzano i tessitori e gli artigiani di talento all'interno delle comunità locali in cui operano.

Dal 2012 IKEA collabora con una serie di imprese sociali per creare opportunità di lavoro a lungo termine e offrire mezzi di sostentamento a gruppi vulnerabili e persone che vivono nelle aree rurali. Oggi questa iniziativa è stata estesa a oltre 11 imprese sociali in tutto il mondo, con l'obiettivo di creare prodotti per le persone di tutto il mondo che possono essere realizzati su larga scala e di aumentare, in tal modo, le opportunità di lavoro. MÄVINN è la seconda collezione realizzata da IKEA in collaborazione con sette imprese sociali e la prima di una serie di collezioni che verranno proposte annualmente con lo stesso nome. Il nome della collezione, "MÄVINN", è un'espressione dialettale usata nello Småland, dove IKEA è stata fondata, e significa "avere il vento in poppa".

"Come designer, è stata una gioia lavorare a stretto contatto con gli artigiani locali, che hanno usato la loro competenza e la loro creatività per realizzare ogni singolo prodotto. Questa collezione non solo celebra la produzione artigianale tradizionale, ma crea anche importanti opportunità di lavoro per le persone che ne hanno bisogno. Con MÄVINN possiamo aiutare gli artigiani e le loro comunità, rendendo gli articoli fatti a mano accessibili alle persone di tutto il mondo", afferma Maria Vinka, designer freelance di IKEA of Sweden.

La collezione sarà disponibile a partire dall’1 luglio 2023 negli store IKEA e online.

