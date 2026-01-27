Hasbro - nuova collezione KPop Demon Hunters

Hasbro ha svelato la nuova collezione di giocattoli a tema KPop Demon Hunters - disponibile da luglio 2026 - che include prodotti di brand iconici come NERF, FURBY e MONOPOLY.

Grazie a questa nuova linea di prodotti ispirata all’acclamato film d’animazione Netflix, musica, magia e caccia ai demoni si incontrano e trasportano i bambini all'interno di questo adrenalinico universo.

Leggi anche K-Pop Demon Hunters - ecco i prodotti Funko Pop! e Loungefly

I prodotti NERF ispirati alle HUNTR/X riproducono fedelmente l’equipaggiamento delle tre cacciatrici di demoni: le Spirit Blades di Zoey esprimono il suo lato energico e giocoso, la Four Tiger Sword di Rumi riproduce fedelmente la forza della leader del gruppo, mentre la Curved Moon Sword di Mira richiama il suo ruolo di ballerina e coreografa principale.

La collezione include anche i Light Stick KPop Demon Hunters HUNTR/X e Saja Boys, che si illuminano e si sincronizzano tra loro. L’avventura continua con i FURBY KPop Demon Hunters - che comprendono i Furblets Derpy Tiger e Saja Boy Demon - dotati di oltre 45 suoni interattivi, accessori a tema e una clip portachiavi per portarli sempre con sé. A completare la linea, MONOPOLY: KPop Demon Hunters Edition offre un’esperienza di gioco pensata per fan, famiglie e amici, e unisce il mondo del celebre gioco da tavolo all’universo di KPop Demon Hunters.