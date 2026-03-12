IKEA lancia KALLSUP la nuova cassa Bluetooth compatta e portatile

Home / Social News / IKEA lancia KALLSUP la nuova cassa Bluetooth compatta e portatile

IKEA lancia KALLSUP, una nuova cassa Bluetooth portatile pensata per chi vuole ascoltare musica ovunque. Il dispositivo è grande appena 7 centimetri per lato e punta su un design cubico e su un suono potente nonostante le dimensioni ridotte.

IKEA lancia KALLSUP la nuova cassa Bluetooth compatta e portatile