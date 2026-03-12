IKEA lancia KALLSUP la nuova cassa Bluetooth compatta e portatile
IKEA lancia KALLSUP, una nuova cassa Bluetooth portatile pensata per chi vuole ascoltare musica ovunque. Il dispositivo è grande appena 7 centimetri per lato e punta su un design cubico e su un suono potente nonostante le dimensioni ridotte.
IKEA amplia la propria gamma di dispositivi audio con KALLSUP, una cassa Bluetooth portatile dalle dimensioni molto ridotte ma pensata per offrire un suono deciso. Il nuovo modello completa la linea di speaker colorati sviluppata con la designer Teklan, già composta dai modelli KULGLASS e SOLSKYDD.
La cassa ha una forma cubica e misura appena 7 centimetri per lato. È disponibile in tre colori – bianco, verde chiaro e rosa – e nasce con l’obiettivo di essere facile da trasportare e da utilizzare in qualsiasi ambiente domestico.
Nonostante il formato compatto, KALLSUP è progettata per garantire un audio nitido e una buona potenza sonora. Una delle funzioni principali permette di collegare più casse tra loro in modo semplice: una volta associato il primo speaker allo smartphone, bastano due pulsanti per sincronizzare altri dispositivi identici.
Il sistema consente di connettere fino a 100 casse dello stesso modello contemporaneamente. In questo modo è possibile creare un sistema audio diffuso con suono sincronizzato, capace di coprire più stanze della casa.
La progettazione del dispositivo porta la firma di Ola Wihlborg, designer di IKEA of Sweden con una lunga esperienza nello sviluppo di mobili e accessori per la casa. Con questo progetto Wihlborg entra per la prima volta nel settore degli speaker portatili.
La cassa integra una batteria ricaricabile che garantisce fino a 9 ore di riproduzione continua con volume impostato al 50%. L’obiettivo del progetto è combinare praticità, portabilità e una qualità audio adeguata all’uso quotidiano.
Il nuovo speaker è stato mostrato al pubblico durante il CES di Las Vegas e arriverà nei negozi IKEA a partire da aprile 2026, entrando a far parte della linea di prodotti audio dell’azienda.