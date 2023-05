Jackery Explorer 1000 Pro - per caricare monopattini e biciclette elettriche

Jackery Explorer 1000 Pro, il compagno ideale per caricare monopattini e biciclette elettriche

La primavera mette la carica come nessun’altra stagione dell’anno. Sì, perché, dopo essere rimasti a lungo chiusi in casa, in ufficio, in auto e metropolitana, è finalmente arrivato il tempo di lasciarci alle spalle i freddi mesi invernali e goderci l’arrivo della bella stagione. Gite, scampagnate, picnic, escursioni diventano così i protagonisti dei nostri weekend, anche per ritemprarci dagli impegni della quotidianità. E sempre più, i fedeli amici d’avventura sono monopattini e biciclette elettriche che ci permettono di spostarci in tutta libertà, senza fatica e senza far rumore per farci apprezzare al meglio tutto ciò che ci circonda.

Affinché il divertimento non finisca mai è bene portare con noi una bella scorta di energia in grado di regalarci una grande autonomia di spostamento su e-bike ed e-scooter. Non solo, naturalmente, potremo così caricare o alimentare qualsiasi dispositivo o attrezzatura si voglia avere con noi. Jackery, azienda californiana con oltre dieci anni di esperienza nel settore delle power station portatili, ha esattamente ciò che fa per noi: una gamma completa di power station portatili in grado di soddisfare ogni esigenza in fatto di energia. Solide, pratiche e leggere da trasportare, efficienti e sempre affidabili, tornano in questo periodo più utili che mai.

Fra le migliori proposte c’è la power station portatile Jackery Explorer 1000 Pro, compatibile anche con tutti i pannelli solari Jackery per un’autonomia davvero infinita. Oltre a ricaricare monopattini e biciclette elettriche, la power station di Jackery può alimentare un’ampia gamma di apparecchiature, come radio, mini frigo (fino a 13 ore), griglie elettriche (50 minuti), smartphone, tablet, computer e addirittura la macchina del caffè (88 minuti), per chi non vuole mai rinunciare al suo espresso.

Explorer 1000 Pro è sviluppata appositamente per dare il meglio di sé in situazioni outdoor grazie a una solida costruzione , fra cui quella ultra silenziosa (46 dB). Equipaggiato con una pratica maniglia pieghevole, dispone di un innovativo display smart che lo rende facile e intuitivo da utilizzare e che conserva una grande leggibilità anche nelle giornate più assolate. E quando il sole sarà calato, la luce Led integrata e regolabile illuminerà le nostre serate in compagnia all’aria aperta.

Tante le uscite di corrente a disposizione: le 2 porte PD da 100 W consentono un'alimentazione rapida e costante per dispositivi come telefoni, iPad, droni e fotocamere. Supporta 7 dispositivi in contemporanea con una capacità di 1002 Wh (21,6 V, 46,4 Ah) e più metodi di ricarica, con 2 porte CA da 1000 W, 2 porte USB-A, 2 porte USB-C e porta CC per auto. Non manca la funzionalità di ricarica pass-through che permette di alimentare i nostri dispositivi mentre Explorer 1000 Pro è a sua volta sotto carica. Il tutto sempre nella massima sicurezza grazie a una perfetta ingegnerizzazione - che vede la presenza di un inverter a onda sinusoidale pura che fornisce un’alimentazione stabile alle nostre apparecchiature - e a una componentistica di prima qualità. Il sistema di gestione delle batterie BMS garantisce inoltre una vita utile della batteria estremamente lunga: oltre 1.000 cicli di carica/scarica.

Jackery Explorer 1000 Pro si fa trovare sempre pronto ad accompagnarci nelle nostre avventure, grazie un tempo di ricarica rapido. Con un ingresso CA fino a 800 W per la presa a parete o collegato a 4 pannelli solari da 200 W, impiega soltanto 1,8 ore per la ricarica completa. Ma è possibile ricaricarlo anche sfruttando il caricabatteria da auto. Altra caratteristica che non mancheremo di apprezzare è, infine, il tempo di stand-by da record: grazie al ridotto tasso di autoscarica, il livello di carica si mantiene all’80% dopo 365 giorni, facendo così dell’Explorer 1000 Pro una soluzione perfetta anche a casa, nell’eventualità di interruzioni di corrente.

