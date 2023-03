WILD HEARTS - secondo aggiornamento introduce il nuovo Kemono Grimstalker

Il secondo aggiornamento gratuito dei contenuti post-lancio di EA Originals e KOEI TECMO per WILD HEARTS è ora disponibile!

Con l'introduzione di Grimstalker, una nuova sottospecie di lupo Kemono ricca di mistero, i giocatori incontreranno questa nuova minaccia sull'Isola Natsukodachi. Parente del temibile Deathstalker, il potente Grimstalker ha la capacità di manipolare sia le fiamme ardenti che le onde del mare. Con attacchi che abbracciano due elementi, i cacciatori dovranno combattere questa preda unica utilizzando le Lanterne Elemental per contrastare le rocce fuse e le potenti onde.

I cacciatori possono anche forgiare nuove armi con i materiali del Grimstalker: alcune sono in grado di sferrare colpi che possono distruggere il cielo e la terra, altre combinano la forza dei Kemono con il cervello degli umani per creare armi formidabili. Questo aggiornamento presenta anche il nuovo set di armature Fulgent, oltre a tre nuove missioni speciali che fanno guadagnare ai giocatori nuovi Chat Stamps ed Emotes per ogni vittoria.

Ma aspettate, c'è di più! Restate sintonizzati per i dettagli sul prossimo aggiornamento dei contenuti del 6 aprile, che porterà un nuovo Kemono, una volpe manipolatrice, Murakumo, nuove armi e armature ricavate dai materiali di Murakumo, un nuovo Karakuri, il sistema Limit Break e ulteriori miglioramenti e correzioni.

WILD HEARTS è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store for € 69.99.

