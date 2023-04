WILD HEARTS introduce nuovi Kemono e Karakuri il 6 aprile

Il più grande aggiornamento post-lancio di WILD HEARTS

EA Originals e KOEI TECMO hanno rivelato oggi che il primo aggiornamento di contenuti post-lancio di aprile per il gioco di caccia AAA WILD HEARTS sarà disponibile il 6 aprile. Con l'introduzione di una specie di Kemono completamente nuova, il Murakumo, che si muove nell'aria, i giocatori incontreranno questa minaccia simile a una volpe quando ad Azuma inizia la primavera. Il possente Murakumo si muove nell'aria su fiori di ciliegio e ha la capacità di creare una moltitudine di minacciosi attacchi attraverso i petali. Se i giocatori si avvicinano troppo, il fragoroso tornado della bestia vulpina potrebbe far perdere loro i sensi.

Guarda il nuovo trailer di I fiori della morte QUI.





I cacciatori possono combattere contro questa bestia con il nuovo Karakuri, la trottola. Guadagnando velocità e potenza man mano che colpisce ogni ostacolo, la Trottola si avvicina per sferrare un attacco efficace e può persino far barcollare un Kemono che attacca. Questo aggiornamento presenta anche l'aggiunta del nuovo sistema Limit Break, che consente ai cacciatori di utilizzare i Core Orbs - che possono essere ottenuti attraverso la caccia ai Kemono - per migliorare le loro armi e armature attuali. I giocatori possono anche aspettarsi un altro aggiornamento dei contenuti nel corso del mese, che introdurrà un nuovo Kemono, Deathhaze Gloombeak, insieme alla nuova missione speciale Serial Hunts e altro ancora.

WILD HEARTS è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di 69,99 euro.

Altre News per: wildheartsintroducenuovikemonokarakuriaprile