PUBG MOBILE ENTRA NELL'ERA DEI DINOSAURI NELLA VERSIONE 2.6, CON AGGIORNAMENTI RIVOLUZIONARI A WORLD OF WONDER E COLLABORAZIONE DI MOTO D'ELITE



Dinoground, un evento a tema dinosauro che porta nuove aree, dinosauri cavalcabili, oggetti e altro ancora

Aggiornamenti a World of Wonder, la modalità creativa di PUBG MOBILE

Una partnership esclusiva con un marchio di motociclette di lusso

Nuovi contenuti con Cycle 4 Season 12 e il nuovo Royale Pass Ace 1

Il nuovo aggiornamento della versione 2.6 di PUBG MOBILE offre:

PUBG MOBILE ha lancianto il suo nuovo aggiornamento versione 2.6 che includerà una trasformazione multi-mappa impostata per trasportare i giocatori indietro di milioni di anni! Oltre a questi incredibili cambiamenti, World of Wonder entra nella fase successiva del suo lancio, con aggiornamenti entusiasmanti nella modifica delle mappe e nelle funzionalità di progettazione delle modalità di gioco. Inoltre, a breve verrà svelata una nuova partnership con un prestigioso marchio di motociclette e saranno disponibili nuovi oggetti estetici da sbloccare come parte della Cycle 4 Stagione 12 e del Royale Pass Ace 1.







In arrivo anche con l'aggiornamento della versione 2.6, la modalità creativa di riferimento di PUBG MOBILE, World of Wonder! Ora più giocatori potranno unirsi al divertimento e costruire a proprio piacimento, poiché arrivano una serie di importanti aggiornamenti e miglioramenti per trasformare le creazioni dei giocatori in capolavori. World of Wonder introdurrà anche una nuova opzione di modello di corse platform multiplayer che consente il posizionamento di una varietà di trappole nascoste che mettono alla prova le abilità dei giocatori.





L'aggiornamento versione 2.6 di PUBG MOBILE sarà presto disponibile!



Altre News per: pubgmobileentranelldinosauri