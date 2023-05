PUBG MOBILE collabora con Ducati

PUBG MOBILE PARTNER CON IL MARCHIO ITALIANO DI MOTOCICLETTE DUCATI



La moto Ducati Panigale V4 S arriva oggi su PUBG MOBILE insieme all'elegante equipaggiamento di gioco Ducati



Guarda il trailer qui







PUBG MOBILE , uno dei giochi per dispositivi mobili più famosi al mondo, è lieto di annunciare una nuova partnership con il produttore di motociclette italiano Ducati , offrendo ai giocatori un'emozionante esperienza di gioco su due ruote e segnando PUBG MOBILE ' è la prima collaborazione in assoluto con bici da corsa di lusso.







A partire da oggi fino al 15 giugno, come parte dell'aggiornamento della versione 2.6 di PUBG MOBILE , i giocatori possono ottenere la Ducati Panigale V4 S nel suo caratteristico look rosso Ducati e in tre combinazioni di colori aggiuntive, tra cui Black Phantom, Crimson Storm e Swift Mirage. . Accanto a questi, ci sarà una serie di tute e accessori da gara professionali per mettere davvero i giocatori nei panni di un pilota professionista Ducati.



La Panigale V4 S è la versione più raffinata della moto supersportiva per eccellenza della gamma Ducati ed è la massima espressione del continuo scambio di informazioni e tecnologie dal mondo delle corse alle moto di serie. La Panigale V4 S viene migliorata anno dopo anno per offrire sempre maggiori emozioni a piloti di ogni genere ed è studiata in ogni dettaglio per essere la più veloce in pista.



Oltre all'arrivo in gioco della Ducati Panigale V4 S, i giocatori possono prepararsi per la corsa della loro vita con l'equipaggiamento ispirato a Ducati come il casco Crimson Storm, i pantaloni Ducati Sport C2, la giacca Ducati Speed ??Evo C2, la Ducati Corse City C2 Stivali, alla felpa con cappuccio Ducati e allo zaino Swift Mirage.



"Siamo molto entusiasti di portare la Panigale V4 S di Ducati e l'equipaggiamento a tema Ducati in PUBG MOBILE per far divertire i giocatori", ha dichiarato Vincent Wang, Head of PUBG MOBILE Publishing presso Tencent Games. “L'impegno di Ducati per l'eccellenza si allinea perfettamente con quello di PUBG MOBILE . Il design inconfondibilmente italiano dei loro veicoli, combinato con la loro elegante eleganza e pura potenza, farà sentire i giocatori fantastici.



" Non vediamo l'ora che i giocatori di PUBG MOBILE possano sperimentare la Ducati Panigale V4 S in tutta la sua bellezza", ha affermato Alessandro Cicognani, Head of Licensing, Merchandising e Corporate Sponsorship di Ducati. “Offrire ai giocatori la possibilità di provare la moto supersportiva definitiva all'interno del loro gioco preferito è qualcosa per cui siamo stati lieti di collaborare con il team di PUBG MOBILE . Speriamo che la Panigale abbia un impatto duraturo sui giocatori”.



PUBG MOBILE è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store .



Altre News per: pubgmobilecollaboraducati