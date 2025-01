Aggiornamento versione 3.6 di PUBG MOBILE

PUBG MOBILE, uno dei giochi per dispositivi mobili più famosi al mondo, offre nuove entusiasmanti funzionalità nel suo ultimo aggiornamento alla versione 3.6. Disponibile fino al 5 marzo, i giocatori potranno esplorare la modalità Sacro Quartetto, dove padroneggeranno le arti elementali e scopriranno tesori nascosti.

I giocatori possono immergersi nella nuova modalità a tema visivamente mozzafiato, Sacred Quartet, disponibile sulle mappe Erangel, Livik e Sanhok. Caratterizzato da un mistico santuario montano galleggiante pieno di energia elementale, i giocatori possono avvicinarsi alla base della montagna per librarsi in cielo e lanciarsi con il paracadute nella Setta dei Quattro Guardiani, oppure rimanere a terra per esplorare le sale di addestramento dell'Elemental Mastery Pavilion. All'interno del Padiglione e della Setta dei Quattro Guardiani, i giocatori possono interagire con dispositivi elementali come Pietre focaie, Geyser d'acqua e Viti di legno e guadagnare tesori segreti. Inoltre, sparse sulla mappa, le Pergamene Mistiche trasportano i giocatori nella pacifica Enclave Mistica, dove potranno meditare, godersi il paesaggio e scoprire tesori nascosti. I giocatori possono anche rompere le vasche d'acqua per rilasciare rifornimenti o risolvere enigmi della campanella per sbloccare casse preziose.

I giocatori possono padroneggiare le Arti Elementali su Spawn Island selezionando elementi esclusivi da una finestra pop-up, sbloccando potenti abilità come Flaming Phoenix per attacchi feroci, Aqua Dragon per barriere difensive, Whirlwind Tiger per movimenti rapidi o Naturespirit Deer per evocazione e teletrasporto. Nella tranquilla foresta di bambù, dare da mangiare ai panda a riposo guadagnerà il loro favore e rivelerà l'esclusiva cavalcatura Panda a 2 posti. Con il progredire delle partite, nuove meccaniche come la Campana di raccolta degli spiriti incoraggeranno gli scontri competitivi per preziose casse di rifornimenti, mentre i Guardiani Uniti sfidano le squadre a padroneggiare diverse abilità elementali e a sopravvivere per ottenere ricompense esclusive.

L' aggiornamento alla versione 3.6 introduce anche un nuovissimo evento, il Festival di Primavera, che si svolgerà dal 23 gennaio al 5 febbraio, portando un'atmosfera vibrante e tradizionale ed emozionanti ricompense su PUBG MOBILE . Durante l'evento, l'utilizzo di un oggetto medico Dumpling recupererà completamente salute ed energia, l'apertura di casse nell'area principale del Sacro Quartetto potrebbe innescare lo spettacolo pirotecnico dell'Anno del Serpente e l'ingresso nella speciale Enclave Mistica attiverà una vibrante Danza del Leone.

L'aggiornamento World of Wonder include anche numerose nuove funzionalità. Per migliorare l'atmosfera festosa, sono stati aggiunti nuovi oggetti a tema come pacchetti rossi, ravioli, bao, aquiloni, edifici in stile orientale e campanelli. Per gli appassionati di sport, sono stati aggiunti un oggetto della competizione calcistica, pali della porta e altro ancora per un gameplay a tema football americano. Il sistema Team-Up ora include il reclutamento tramite chat e una lobby Team-Up per un matchmaking più rapido, mentre il sistema di ricerca è migliorato con consigli personalizzati, risultati personalizzabili e preferenze "Potrebbe piacerti". Inoltre, sono stati introdotti nuovi veicoli, tra cui la Panda (esclusiva per questa versione), la bicicletta, il buggy e il motoaliante.

Metro Royale riceve importanti miglioramenti con l'aggiunta della modalità Survival Drop, in cui le zone di gioco si generano in posizioni casuali, accompagnate da lanci aerei contenenti oggetti di valore, rendendo ogni partita divertente e imprevedibile. Oggetti vendibili rari, come l'orologio da polso meccanico d'oro, il bollitore militare d'oro e la collana con cuore d'oro, sono ora disponibili su tutte le mappe. Un nuovo NPC, Panda, appare al Porto Nebbioso e alla Base Artica, offrendo scambi di alto valore per oggetti vendibili con la possibilità di ottenere bonus inaspettati. I giocatori vedranno anche ottimizzazioni dei tratti speciali dell'equipaggiamento leggendario e miglioramenti generali dell'esperienza introdotti in questa nuova versione.

La modalità Home ottiene anche nuove interessanti funzionalità nell'aggiornamento alla versione 3.6. I giocatori ora possono girare l'Home Lucky Spin per i nuovi oggetti in stile Sylvan Mystique e Romantic Promise. Sylvan Mystique sarà disponibile a partire dal 9 gennaio, mentre Romantic Promise verrà lanciato il 14 febbraio. La nuova funzione Home Roommate consente ai giocatori di fare squadra con gli amici, condividere una casa, costruire insieme con l'inventario condiviso e sbloccare premi esclusivi. Per diventare compagni di stanza, i giocatori hanno bisogno di una Casa di livello 15, del completamento del tutorial della Casa e di oltre 300 Sinergie.

Infine, la modalità Classica riceve numerosi aggiornamenti con l' aggiornamento alla versione 3.6 , dall'introduzione della pistola per saldatura, uno strumento di riparazione per veicoli a corto raggio, miglioramenti alle mitragliatrici leggere, alla deriva dei veicoli, allo spazio di inventario e altro ancora insieme al Ciclo 8 Stagione 22, che introduce nuove oggetti leggendari!

di PUBG MOBILE L'aggiornamento alla versione 3.6 sarà disponibile fino al 5 marzo! Scarica il gioco e gioca gratuitamente su App Store e Google Play Store.

