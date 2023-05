TARISLAND annunciato per PC e dispositivi mobile

Entrate in un nuovo ed epico mondo fantasy in questo nuovo e sconfinato questo MMORPG sandbox



In arrivo nel corso dell'anno su mobile e PC, Tarisland è un MMORPG caratterizzato da una serie di biomi ricchi di storia, da una varietà di classi completamente personalizzabili e da un vasto mondo da esplorare, in cui i giocatori possono creare il proprio percorso e vivere una storia ricca e avvincente.



Alla nascita dell'universo, si dice che ci fossero tre divinità primordiali, Leith, Acheron e Moira. Erano misteriosamente legati alla nascita e alla distruzione dei pianeti, solo con valori e punti di vista diversi, fino a quando la vita è stata creata su un pianeta chiamato Taris, scatenando il Conflitto Triangolare. Se non si riesce a fermare la minaccia rappresentata da Acheron, Taris cadrà.



È in questo contesto che i giocatori intraprenderanno la loro avventura. Ovunque si posizionino, possono addentrarsi nell'enorme mondo di gioco di Tarisland. Biomi, ambienti e civiltà diverse, ognuna con la propria cultura, offrono un ricco parco giochi pieno di razze diverse, da quelle più popolari a quelle più sconosciute. Una varietà di 10 diverse modalità di gioco offre ai giocatori nuove missioni e modi per esplorare tutti gli angoli del variegato e affascinante mondo di Taris.



"Tarisland è un progetto a cui il nostro team ha lavorato con passione negli ultimi tre anni. Per alcuni di noi, è un sogno che si realizza dopo quasi un decennio", commenta YangMin, produttore di Tarisland. "Stiamo tornando al nucleo di ciò che è un MMO, prestando attenzione ai più piccoli dettagli e perfezionando ogni centimetro del gameplay".I giocatori possono scegliere tra nove classi diverse, ognuna delle quali è completamente personalizzabile e offre la flessibilità necessaria per adattare il proprio personaggio alle proprie preferenze e al proprio stile di gioco. Un'ulteriore personalizzazione è possibile grazie a diversi set di equipaggiamento, all'assegnazione libera di punti attributo e a una ricca selezione di set di costumi o cavalcature. Diventate un Bardo che intona canzoni al momento giusto per supportare i compagni di squadra, un Guerriero che sferra tattici colpi di spada per ottenere un effetto extra o un Mago pronto a scatenare il fuoco della distruzione: la scelta è del giocatore!Dopo aver plasmato il proprio personaggio, i giocatori possono unirsi a una squadra per prendere parte a feroci battaglie con i boss in uno dei tanti raid. Solo grazie a un uso intelligente della strategia e alle abilità combinate della squadra è possibile superare ogni sfida e ottenere ricche ricompense.La progressione a Tarisland si basa su un sistema stagionale, che offre nuovi contenuti PvE e nuove sfide PvP. I giocatori potranno recuperare tra una stagione e l'altra, consentendo a tutti di iniziare le missioni insieme all'inizio di una stagione.Tarisland si impegna a creare un ambiente di gioco equo per tutti i giocatori. Ad esempio, gli oggetti che migliorano gli attributi possono essere solo scambiati e le risorse di gioco vengono scambiate direttamente tra i giocatori, creando un vero e proprio sistema economico. Anche la cooperazione tra i membri della squadra è fondamentale per il successo di Tarisland. Lo stesso approccio equo si applica anche al PvP, il grinding non è necessario per avanzare e il Pay-to-win non fa parte del gioco. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di creare un mondo fantasy equo che possa essere apprezzato da tutti e di creare un ecosistema di gioco sostenibile.Gli utenti possono giocare ovunque e in qualsiasi momento, poiché le versioni per cellulare e PC consentono una progressione completa e un gioco incrociato. La versione per PC offre anche un'interfaccia personalizzabile.Tarisland aprirà i cancelli nel corso del 2023.

