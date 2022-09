MARVEL SNAP ARRIVA SU DISPOSITIVI MOBILE E PC IL 18 OTTOBRE

Sono già aperte le pre-registrazioni per l'elettrizzante e adrenalinico gioco di carte collezionabili

Nuverse, Second Dinner e Marvel Entertainment hanno annunciato oggi che l'atteso titolo MARVEL SNAP arriverà su dispositivi mobile e PC il 18 ottobre. In questo galvanizzante gioco di battaglie a colpi di carte superpotenziate, i fan potranno assemblare la loro squadra perfetta di eroi e cattivi Marvel e farsi strada nel Multiverso fino alla gloria, il tutto in fulminee sessioni di gioco da tre minuti ciascuna. Imparare a giocare aMARVEL SNAP è facilissimo, ma anche i giocatori più esperti impiegheranno un'intera vita per dominarne tutti gli aspetti. Nuverse e Second Dinner hanno lanciato anche la pagina di "Pre-registrazione" del gioco, tramite la quale i giocatori potranno iscriversi per ricevere gli ultimi aggiornamenti e accaparrarsi il gioco nel giorno d'uscita, il 18 ottobre.

"Siamo rimasti sbalorditi dalla reazione positiva dei giocatori di tutto il mondo che hanno provatoMARVEL SNAP durante il periodo beta di quest'estate", ha detto Tom van Dam, Senior Director of BD and Partnerships per MARVEL SNAP (Nuverse). "MARVEL SNAP introduce un tipo di sfida a carte completamente nuovo, e i fan ne sono già entusiasti. Non vediamo l'ora che i giocatori possano schierare i loro eroi e cattivi preferiti e dare inizio ai combattimenti a partire dal 18 ottobre."

Nel nuovo trailer di gioco lanciato oggi, i fan possono dare un primo sguardo a filmati video mai visti prima del gioco completo. Come rivelato nel trailer, in ogni partita i giocatori dovranno sfidarsi in tre ambientazioni casuali, ognuna con effetti distinti che renderanno ogni partita entusiasmante in un modo diverso. Grazie alla selezione di oltre 150 bellissime carte disponibili al lancio e a più di 80 ambientazioni a sorpresa, nessuna partita si ripeterà esattamente due volte.

Per i giocatori che amano vincere in grande,MARVEL SNAP introduce un nuovo modo di gareggiare: con lo "SNAP" sarà possibile aumentare la puntata e raddoppiarla. L'aspetto psicologico e i bluff inerenti a questa innovativa meccanica fanno diMARVEL SNAP un titolo impossibile da dominare totalmente, ma che risulta divertente a ogni partita.

"Abbiamo lavorato per anni con lo scopo di fare diMARVEL SNAP quel gioco che chiunque, gamer o meno, vorrà prendere in mano e giocare", ha detto Ben Brode, Chief Development Officer di Second Dinner. "Chi adora giochi rapidi e strategici e l'emozione unica di bloccare l'avversario con una mossa potente all'ultimo secondo, per poi vincere la partita decisiva, andrà pazzo per MARVEL SNAP."

MARVEL SNAP sarà disponibile in 13 lingue per dispositivi mobili e PC al momento del lancio. I giocatori interessati a conoscere il gioco possono effettuare la pre-registrazionequi.

Dai un'occhiata al nuovo trailer di gioco diMARVEL SNAP

.

Altre News per: marvelsnaparrivadispositivimobileottobre