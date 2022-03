PUZZLE QUEST 3 MONDIALE PER PC E DISPOSITIVI MOBILE

L’atteso nuovo capitolo della celebre saga Puzzle-RPG è ora disponibile

Un nuovo trailer mostra le nuove battaglie eroiche ambientate nelle Terre di Etheria





L'editore internazionale di videogiochi 505 Games ha annunciato che Puzzle Quest 3 (PQ3), il nuovo capitolo dell'innovativo e pluripremiato franchise puzzle-RPG, è disponibile da oggi gratuitamente su Steam (in accesso anticipato), App Store e Google Play.

"La nostra visione di -Puzzle Quest 3 era incentrata sul rimanere fedeli alla classica esperienza di combattimento rompicapo che i nostri fan conoscono e amano, modernizzando anche il gioco per un'intera nuova generazione di giocatori che sono alla ricerca di qualcosa di nuovo all'interno di questo genere di titoli", ha affermato Steve Fawkner, CEO e Creative Lead di Infinity Plus Two. “Sviluppiamo giochi da ormai 30 anni e i videogiochi live service sono stati un'enorme rivelazione. Come sviluppatore non c'è niente di più gratificante che pubblicare un gioco e poi arricchirlo continuando ad aggiungere nuove funzionalità e nuovi contenuti negli anni successivi, siamo entusiasti di continuare a tessere questo arazzo Match-3/RPG a cui abbiamo iniziato a lavorare tanti anni fa".

Il trailer di lancio appena rilasciato introduce la narrativa del gioco che è ambientata nella Terre di Etheria 500 anni dopo l'originale Puzzle Quest. Una nuova generazione di eroi torna per salvare il mondo e per scoprire il mistero che si cela dietro la profezia del Drago Rosso. I fan avranno a disposizione una grafica 3D rinnovata, una puzzle board familiare ma aggiornata con gemme e teschi colorati, un sistema di gioco profondo, personaggi familiari e una trama epica.

“Siamo immensamente orgogliosi di collaborare con Steve Fawkner e il suo team di Infinity Plus Two per di Puzzle Quest 3, un progetto passionale a cui lavoriamo da tempo. La creatività e la dedizione che il team ha messo in PQ3 sono fonte di ispirazione e siamo entusiasti di far parte di questo nuovo capitolo di un franchise di grande successo che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento in questo genere di videogiochi", ha affermato Clive Robert, Head of Free-to-Play in 505 Games.

Il sequel presenta battaglie che ridefiniscono ancora una volta i confini di questo genere di titoli. I giocatori avranno a disposizione anche aggiornamenti dei contenuti, missioni giornaliere ed eventi settimanali.

Caratteristiche principali del gioco al lancio:

Gameplay Evoluto

Abbinamento diagonale e mosse consecutive in 8 direzioni che per guadagnare rapidamente mana da utilizzare per lanciare incantesimi contro i nemici, insieme a un gameplay RPG profondo che include missioni epiche e progressione dell'eroe con potenti potenziamenti dell'equipaggiamento.

Sistema Profondo di Progressione RPG

PQ3 ricorda le profonde meccaniche di gioco di ruolo che hanno reso il primo episodio della serie un successo mondiale. Scegli tra centinaia di diverse armi e armature per affinare le tue abilità di combattimento e affrontare nemici sempre più potenti. Diventa un eroe acquisendo esperienza e bottini dalle tue missioni.

Cinque Differenti Classi di Eroi e Ulteriori Classi in Arrivo

Intraprendi il viaggio di un eroe e scopri stili di gioco unici per organizzare i tuoi attacchi! Al momento del lancio, i giocatori possono scegliere di giocare nei panni di Paladino, Berserker, Sciamano, Assassino o Negromante ed equipaggiare una grande varietà di armi e equipaggiamento, utilizzare abilità diverse, lanciare incantesimi e scatenare mosse finali contro una serie di nemici mortali.

Multiplayer Cooperativo e Battaglie PvP

Goditi una varietà di funzionalità social in cui puoi giocare con o contro i tuoi compagni! Esplora il sistema dell'Alleanza del Regno in cui i giocatori collaborano per ottenere ricompense reciproche, combattono in modalità cooperativa in tempo reale e in cui puoi avventurarti insieme in dungeon e schermaglie, oppure entra nel torneo PvP per scalare le classifiche!

Grafica 3D Spettacolare

Puzzle Quest 3 introduce battaglie completamente animate con una vera grafica 3D, personaggi animati, epiche battaglie 1 contro 1 e ambienti dinamici!

Puzzle Quest 3 è disponibile ora gratuitamente su Steam in Accesso Anticipato, App Store e Google Play Store.Tutti i giocatori che scaricheranno il gioco entro il primo mese dal lancio riceveranno anche speciali ricompense di gioco. I giocatori possono ricevere il loro regalo gratuito attraverso la posta del gioco che includerà risorse preziose come gemme, oro e vari potenziamenti.

