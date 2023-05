lanciati i nuovi smartphone Xperia 1 V e Xperia 10 V

Sony ha presentatoXperia 1 V, il primo modello flagship al mondo provvisto di un nuovo sensore d’immagine CMOS stacked con architettura 2-Layer Transistor Pixel. Xperia 1 V concentra le tecnologie all’avanguardia di Sony per rispondere alle elevate aspettative dei creatori e supportare al tempo stesso i talenti di domani, che desiderano riprendere o condividere i propri contenuti.



Funzioni superiori al servizio dei contenuti



Il nuovo Xperia 1 V alza l’asticella con l’introduzione di un sensore d’immagine di nuova concezione, in grado di riprodurre fedelmente i colori e le texture di persone, paesaggi e scene in tutta la loro ricchezza, anche al buio. La combinazione tra performance in condizioni di scarsa illuminazione – quasi raddoppiate rispetto al modello precedentei – e tecnologia di elaborazione overlay multi-fotogramma ad alta velocità consente di scattare foto a prova di rumore e con una gamma dinamica più estesa, equivalente a quella delle fotocamere full-frameii. L’obiettivo da 24 mm sul lato posteriore di Xperia 1 V è provvisto di un sensore d’immagine di tipo CMOS stacked con struttura 2-Layer Transistor Pixel “Exmor T for mobile”, che risulta 1,7 volte più ampio rispetto al predecessore. Lo zoom ottico da 85-125 mm (F2.3-F2.8), inoltre, è sinonimo di ritratti luminosi con distorsioni minime.



Già nota in ambito cinematograficoiii, la tecnologia S-Cinetone è stata adattata e installata in questo dispositivo mobile. Poiché la texture della pelle può essere resa in modo perfetto, perciò si possono riprendere straordinarie immagini “cinematiche” così come sono, senza color grading. Inoltre, il livello del segnale di saturazione del nuovo sensore è triploii rispetto ai sensori convenzionali, e l’esclusiva elaborazione della qualità d’immagine elimina il rumore tipicamente associato alle scene buie, regalando immagini spettacolari con tonalità morbide.



Xperia 1 V offre numerose funzioni, tra cui le pre-impostazioni di colore, quali i Creative Look presenti anche nelle fotocamere Alpha, e l’AF (autofocus) in tempo reale ad alte prestazioni. Lo smartphone offre diverse pre-impostazioni cromatiche, quali quelle per fiori variopinti e cieli tersi, oppure per morbidi effetti di trasparenza. Le funzioni Real-time Eye AFiv e Real-time trackingiv, invece, consentono di fissare la messa a fuoco sugli occhi di una persona o di un dato soggetto. Grazie all’IA per la profondità che analizza le informazioni della distanza, anche gli oggetti distanti possono essere messi chiaramente a fuoco. Inoltre, con la nuova velocità di scatto continuo fino a 30 fps con tracking AF/AEv attivo, nessun istante andrà perduto.



Ottimizzato per il vlogging



Xperia 1 V soddisfa le esigenze di tutti i creatori grazie a Product Showcase, una speciale funzione della serie di vlog camere di Sony che, in fase di ripresa, è in grado di spostare il fuoco dal volto di chi parla al prodotto. Lato audio, il nuovo microfono a priorità vocale collocato vicino alla fotocamera posteriore acquisisce chiaramente la voce di chi riprende, anche negli ambienti esterni più rumorosi, per creare video già pronti per la distribuzione. Negli streaming live su YouTube™, attivando la funzione di registrazione Videography Pro, è possibile visualizzare contemporaneamente i commenti degli utenti nella sezione chatvi e interagire in tempo reale. L’interfaccia utente supporta anche i video in verticale, per girare nell’orientamento preferitovii.



Esperienza immersiva



Questo smartphone al top della gamma offre un display OLED 4K da 6,5” caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 120 Hziviii e da un effetto mosso limitato. Il potente speaker a basso rumore migliora la diffusione e la profondità dell’audio, con un’estensione delle alte e basse frequenze che si traduce in suoni più nitidi e dinamici. Xperia 1 garantisce inoltre un’esperienza di visione di film e ascolto di musica autentica, senza necessità di uno speaker aggiuntivo.



L’esclusiva lavorazione del vetro posteriore offre un design tattile funzionale che, unito alle sottili fessure laterali, assicura una presa stabile ed evita che lo smartphone scivoli dalle mani durante l’uso.



Batteria a lunga durata e CPU ad alte prestazioni



Nonostante l’elevata risoluzione 4K del display, la batteria da ben 5.000 mAh supporta fino a 20 orexi di riproduzione continua di filmati e bastano 30 minuti di ricarica (anche wireless) per ripristinare il 50%xii dell’autonomia. Inoltre, grazie all’esclusiva tecnologia di ottimizzazione della ricarica, la batteria mantiene l’80% o più della capacità massimaxiii, anche dopo 3 anni.



Migliorando il consumo energetico e la dispersione del calore, Xperia 1 V coniuga prestazioni e durata nel tempo, permettendo di scattare o riprendere più a lungo, senza preoccuparsi del surriscaldamento. La piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen2 è associata a una CPU che vanta un’efficienza energetica superiore del 40%xiv rispetto al precedente modello. Il consumo durante l’utilizzo della fotocamera è migliorato del 20% circa, mentre il volume dello strato termodissipatore nell’unità principale è stato incrementato del 60% circa.

Disponibilità

Il nuovo Xperia 1 V sarà disponibile a partire da fine giugno in versione nera, argento platino e verde kaki.

In contemporanea è stato annunciato anche Xperia 10 V , uno smartphone di fascia media leggero, compatto e facile da portare ovunque, ma anche ricco di funzioni e tecnologie: batteria da 5.000 mAh (la migliore della categoria), nuovi speaker stereo frontali, display OLED luminoso e fotocamera con triplo obiettivo.





Perfetto per portare l’intrattenimento ovunque



Gli speaker sul lato anteriore dello smartphone emettono un vero audio stereo potente e bilanciato, adatto sia ai film che alla musica.



Lo schermo OLED Full HD+ da 6,1” è circa 1,5 volte più luminoso rispetto al modello precedente, e quindi più facile da osservare all’aperto. Il display TRILUMINOS per dispositivi mobili attinge all’esperienza pluriennale di Sony nel campo dei televisori per ottimizzare la visione dei film, riproducendo immagini vivide e straordinarie.



Oltre a disporre di un jack audio da 3,5 mm, Xperia 10 V supporta la tecnologia di trasmissione wireless LDAC, che consente di ascoltare suoni in alta qualità e risoluzione con qualsiasi tipo di cuffia, cablata o meno. DSEE Ultimate, la tecnologia AI proprietaria di Sony, ottimizza la qualità sonora dei servizi di streaming, avvicinandola all’alta risoluzione.



Scatti spettacolari alla portata di tutti



Xperia 10 V cattura, con semplicità, la vita in tutte le sue sfaccettature. La tecnologia di rilevamento di scene, condizioni e soggetti decide in automatico le impostazioni ideali per realizzare lo scatto perfetto, senza dover perdere tempo a selezionarle.



I tre obiettivi della fotocamera posteriore, con lunghezza focale 16 mm (F2.2), 26 mm (F1.8) e 54 mm (F2.2), ampliano le opzioni di scatto. Il grandangolo, inoltre, integra un nuovo sensore d’immagine quasi 1,6 volte più ampio rispetto al modello precedente, per assorbire più luce e ottenere scene nitide e senza rumore, anche in situazioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica dell’immagine è particolarmente utile per le scene difficili da fotografare, ad esempio perché buie, ad alto contrasto o notturne.



La fotocamera anteriore prevede una funzione di otturazione manuale per scattare facilmente selfie a mano libera: per attivare l’otturatore, basta puntare il palmo verso il dispositivo.



L’esclusiva stabilizzazione d’immagine ibrida di Sony (Optical SteadyShot) combina ottica ed elettronica per limitare l’effetto mosso nella registrazione dei video.



Leggero, solido e bello da vedere



Con soli 159 g di peso, il nuovo Xperia 10 V è ufficialmente lo smartphone 5G più leggero al mondo, con una batteria da 5.000 mAh che consente di riprodurre video per ben 34 ore consecutive (circa).



La struttura con grado di protezione IP 65/68 all’acqua e alla polvere è completata da un display Corning® Gorilla Glass Victus altamente resistente a schizzi e graffi.



Lo smartphone è declinato negli stessi colori (lavanda, verde salvia, bianco e nero) dei nuovi auricolari completamente wireless WF-C700N di Sony (venduti separatamente) che, grazie alla tecnologia di eliminazione del rumore, sono perfetti per immergersi nella musica, senza rinunciare a uno stile elegante e coordinato.



Lo smartphone supporta le eSIM e la memoria interna di 6 GB (RAM) / 128 GB (ROM) può essere integrata con una scheda microSDXC fino a 1 TB, per salvare grandi quantità di dati senza dover ricorrere ai servizi cloud.



Per una maggiore praticità, Xperia 10 V permette di accedere rapidamente alle app dal menu Side sense, mentre l’interruttore 21:9 Multi-Window divide la schermata in due parti, per poter navigare su internet e, contemporaneamente, guardare video in formato 21:9 integrale.



Sostenibilità



Sony Group ha messo a punto un piano di sostenibilità denominato “Road to Zero”, che ambisce ad azzerare l’impatto ambientale delle attività entro il 2050. Per raggiungere questo traguardo, sta intraprendendo azioni concrete e fissando obiettivi ambientali a medio termine suddivisi in più fasi. Uno di questi è eliminare completamente gli imballaggi in plastica per i prodotti compatti di nuova progettazione, entro il 2025. Nella confezione di Xperia 10 V non è presente plastica. La scatola e il vassoio principale del prodotto, inoltre, sono realizzati in Original Blended Material, un materiale sviluppato da Sony composto da bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata post-consumo. La materia prima di alcuni elementi interni ed esterni dello smartphone è invece il SORPLAS.



Accessori



Style Cover con Stand per Xperia 10 V



Xperia 10 V può essere inserito in una cover opzionale abbinata con stand integrato, particolarmente comoda per guardare i video sfruttando gli speaker stereo anteriori. La cover ha una conformazione sottile che si adatta perfettamente alle linee di Xperia 10 V, coniugando ergonomia e funzionalità. La materia prima è in parte SORPLAS™, la plastica riciclata di Sony.



Disponibilità



Il nuovo Xperia 10 V sarà disponibile in lavanda, verde salvia, bianco e nero a partire da metà giugno.

Altre News per: lanciatinuovismartphonexperiaxperia