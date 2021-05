Xperia 10 III, lo smartphone 5G compatto e veloce è in arrivo

Da oggi è possibile prenotare online il nuovo Xperia 10 III, il primo modello della serie Xperia 10 a essere dotato di connettività 5G.

Ricco di funzioni di entertainment, Xperia 10 III offre una batteria di lunga durata[i] e si presenta con un design elegante, compatto, leggero e resistente all’acqua. Si tratta di uno smartphone di fascia media, studiato nell’ottica della potenza, velocità e portabilità.

Primo modello della serie Xperia 10 a essere dotato di connettività 5G con piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690

con piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690 Il 25% di capacità in più rispetto a Xperia 10 II, grazie a una batteria da 4500 mAh , con vita utile estesa fino a tre anni.

, con vita utile estesa fino a tre anni. Design elegante e leggero, con vetro Gorilla® Glass 6 di Corning e grado di protezione IP65/IP68 (resistenza a polvere e acqua)

Nuova tripla fotocamera ottimizzata per gli scatti con poca luce e soggetti in movimento e dotata di altre innovative funzioni, quali il rilevamento animali in modalità Auto

e dotata di altre innovative funzioni, quali il rilevamento animali in modalità Auto Ampio display OLED FHD+ da 6” formato 21:9 senza notch con supporto HDR, per una qualità di visione cinematografica

con supporto HDR, per una qualità di visione cinematografica DSEE Ultimate per offrire una qualità audio prossima all’alta risoluzione e garantire un piacere d’ascolto ottimale, sia usando il jack da 3,5 mm sia in modalità wireless

per offrire una qualità audio prossima all’alta risoluzione e garantire un piacere d’ascolto ottimale, sia usando il jack da 3,5 mm sia in modalità wireless Tripla telecamera ottimizzata per le condizioni di scarsa illuminazione e i soggetti in movimento

ottimizzata per le condizioni di scarsa illuminazione e i soggetti in movimento Disponibile in tre eleganti colori per soddisfare tutti i gusti

Xperia 10 III è la soluzione ideale per chi desidera avere sempre a disposizione tutte le possibili funzioni, anche fuori casa. Unisce la potenza di una batteria da 4.500 mAh (con il 25% di capacità in più rispetto al precedente Xperia 10 II) alla velocità del 5G nelle operazioni di streaming e download, sia che si stia ascoltando musica in cuffia con qualità prossima al formato High-Resolution Audio, grazie alla compatibilità con DSSE Ultimate, sia che si stia guardando un film sul nitidissimo display OLED FHD+. La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 690 gestisce senza problemi app, film, giochi e molto altro, assicurando un’ottima connettività grazie alle elevate performance e all’efficienza energetica. Supportate dalle tecnologie di deep learning di Xperia, le opzioni di connettività intelligente di Xperia 10 III sfruttano il motore di apprendimento di Sony (Neural Network Libraries) per analizzare i segnali Wi-Fi disponibili e prevedere eventuali problemi di connessione che stanno per verificarsi.

Per evitare di collegarsi a reti non funzionanti, infatti, Xperia 10 III valuta preventivamente la qualità del Wi-Fi e, se risulta scarsa, passa alla rete dati.

Perfetto per chi cerca un dispositivo di fascia media, provvisto di connettività 5G o di funzioni di intrattenimento da usare quotidianamente, Xperia 10 III è una soluzione compatta e interessante anche nel prezzo.

Xperia 10 III sarà disponibile su Xperia Official Partner nei colori blu, bianco e nero.

