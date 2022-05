Xperia 10 IV: nuovo smartphone ultraleggero ad alta autonomia

Il più leggero al mondo tra gli smartphone 5G con batteria con capacità elevata (5000 mAh o oltre)

Stabilizzatore d’immagine ottico (OIS) per foto nitide e video senza vibrazioni

Fotocamera ad alte prestazioni:

Scatto HDR automatico con luce scarsa Riduzione del rumore perfezionata negli scatti in modalità notturna Zoom digitale con super-risoluzione Selfie spettacolari grazie alla tecnologia AI



Display OLED con rapporto 21:9 e maggiore luminosità

Esperienze di ascolto coinvolgenti con 360 Reality Audio e 360 Reality Audio Upmix

Solido “Corning Gorilla Glass Victus”, che conferisce a questo dispositivo Xperia di gamma media elevata durevolezza e livello di resistenza all’acqua IP65/68

Sony presenta oggi il nuovo smartphone Xperia 10 IV, sviluppato in modo specifico per racchiudere in un corpo leggero e compatto una batteria con capacità elevata e un concentrato di esclusive tecnologie Sony, dando vita a uno smartphone di fascia media con ottimi livelli di prestazioni, qualità e portabilità.

Prestazioni e design

Grazie alla potenza della batteria e al design leggero e maneggevole, Xperia 10 IV combina prestazioni rapide e la possibilità di usare il dispositivo per tutta la giornata, senza bisogno di ricaricare. A livello mondiale, si tratta del più leggero smartphone 5G dotato di una batteria con capacità di 5000 mAh o superiore, che garantisce tutta l’energia necessaria per usare Xperia 10 IV dall’alba al tramonto, e ancora oltre. Il sistema Xperia Adaptive Charging assicura la massima affidabilità dell’autonomia, anche dopo tre anni di utilizzo. Monitorando il telefono durante la carica per evitare che si sovraccarichi, il sistema riesce infatti a mantenere in buono stato la batteria più a lungo.

Con un peso di soli 161 g, Xperia 10 IV è leggero e semplice da maneggiare in ogni situazione, dalla realizzazione di foto e video al gaming, dalla navigazione fino ai messaggi e alle chiamate. Inoltre, la riduzione di 1 mm dell’altezza e della larghezza della cornice regala al modello un’ampiezza di 67 mm, naturalmente comoda per la tua mano. Grazie alla resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP65/68, Xperia 10 IV è perfetto per la vita quotidiana, adatto a un utilizzo senza pensieri anche durante le sessioni di corsa o i momenti di relax a bordo piscina. Il display di Xperia 10 IV è dotato di Corning Gorilla Glass Victus, con il solido vetro Gorilla per garantire una protezione migliore contro graffi e cadute. La piattaforma mobile 5G Snapdragon 695 gestisce agevolmente tutte le app, i film, i giochi e molto altro, con prestazioni elevate e consumi efficienti, per una connettività superiore.

Xperia 10 IV è proposto in 4 diverse opzioni di colore: nero, bianco, menta e lavanda.

Foto e video in tutta semplicità

Grazie alla fotocamera con triplo obiettivo e a una serie di utilissime funzioni per la fotografia e i video, immortalare gli attimi più irripetibili non è mai stato così facile. In ogni momento, Xperia 10 IV ti aiuta a comporre lo scatto giusto al primo tentativo, con la funzione Superior Auto, che si basa sulla rilevazione delle condizioni della scena e del soggetto per selezionare automaticamente le impostazioni ideali, come l’ISO e la velocità dell’otturatore, andando a predisporre tutto quel che serve per un’immagine impeccabile. Le tre diverse ottiche, da 16, 27 e 54 mm, ti mettono a disposizione l’obiettivo giusto per ogni situazione.

Addio all’effetto mosso

Negli scatti fotografici, specialmente di sera o quando la luce è scarsa, il minimo movimento della mano può generare un fastidioso effetto mosso. Ma Xperia 10 IV ti aiuta a risolvere questo problema anche nelle condizioni di illuminazione più complesse, grazie alla tecnologia di stabilizzazione ottica. Inoltre, il dispositivo permette di prolungare l’apertura dell’otturatore, per lasciar entrare più luce, riducendo al contempo il rumore. La tecnologia di stabilizzazione d’immagine ottica (OIS) non è utile solo nella realizzazione di fotografie, ma agisce anche nei filmati. Persino nelle riprese in movimento, la tecnologia Optical SteadyShot e la stabilizzazione d’immagine ibrida garantiscono risultati più fermi e privi di vibrazioni.

Dettagli definiti in ogni scatto e meno rumore anche con luce scarsa

Nelle foto scattate in condizioni di luce subottimali, le aree luminose spesso appaiono sovraesposte, mentre le aree scure sono completamente annerite, con un’importante perdita di dettagli. Xperia 10 IV è in grado di riconoscere queste situazioni e attivare in automatico la funzione HDR, con un aumento della nitidezza dei dettagli. Inoltre, la modalità notturna perfezionata migliora ulteriormente i risultati. La qualità d’immagine risulta spesso compromessa dal rumore visivo, quando si scatta di notte o con luce bassa, ma Xperia 10 IV è in grado di perfezionare la qualità d’immagine in modalità notturna, grazie a un processo di elaborazione interna basato su dati RAW.

Le fotocamere degli smartphone moderni devono garantire risultati ugualmente elevati sia nelle fotografie che nei video, e Xperia 10 IV, grazie alla sua gamma dinamica estesa, rileva dettagli notevolmente più nitidi anche nei video, senza aree sovra- o sottoesposte, persino in condizioni con contrasti importanti, come quando la luce naturale è molto forte.

Primi piani dettagliati e selfie spettacolari

Normalmente, nelle riprese di soggetti a distanza con il teleobiettivo dello smartphone, la risoluzione dell’immagine risulta compromessa dall’uso dello zoom digitale. Tuttavia, grazie alla super risoluzione dello zoom di Xperia 10 IV, è possibile dare vita a immagini più nitide anche con lunghezze focali elevate. Negli scatti dei selfie, in particolare in ambienti interni o quando la luce è scarsa, le fotocamere convenzionali provano automaticamente a ridurre il rumore, andando a perdere dettagli come la definizione di capelli, ciglia e sopracciglia, ma anche in questo caso la tecnologia AI intelligente di Xperia 10 IV permette di migliorare sensibilmente la nitidezza.

Alta qualità d’immagine sul display OLED con contrasto elevato

Con il display OLED da 6,0’’ con rapporto 21:9, privo di dislivelli o fori in corrispondenza della fotocamera che comprometterebbero la visione, Xperia 10 IV ti permette di perderti in film, giochi e molto altro. Grazie a una luminosità del 15% maggiore durante la riproduzione rispetto al modello precedente, il display OLED 21:9 genera immagini mozzafiato, con colori vividi e neri intensi. Attingendo alla lunga esperienza di Sony nella realizzazione di TV, l’esclusivo display TRILUMINOS per dispositivi mobili e il sistema di ottimizzazione delle immagini video perfezionano la riproduzione di film e di splendide e vibranti immagini.

Il rapporto da 21:9 dello schermo permette di dividerlo agevolmente in due sezioni o di sovrapporre più finestre, con una comodità ideale per chi desidera, ad esempio, sfogliare pagine web guardando simultaneamente un video. La modalità multi-finestra consente di spostarsi rapidamente tra le app usate di recente e quelle consigliate, accelerando l’individuazione dell’applicazione desiderata nella finestra superiore e inferiore.

Immergiti in un audio premium

Con una gamma di tecnologie audio di qualità superiore, Xperia 10 IV offre agli amanti della musica esperienze di ascolto elevate. High-Resolution Audio consente di utilizzare le proprie cuffie preferite tramite il jack audio da 3,5 mm, per ascoltare musica con riproduzione del suono su tutta la gamma, ricca di dinamiche e dettagli fedeli alle intenzioni dell’artista. High-Resolution Audio è disponibile anche con cuffie wireless. LDAC trasmette una quantità di dati circa tre volte superiore (alla massima velocità di trasferimento di 990 kbps) rispetto al tradizionale audio Bluetooth, per una riproduzione dei contenuti audio ad alta risoluzione di altisssimo livello, quasi equivalente a quella offerta da un collegamento cablato dedicato.

Eleva la qualità della tua musica

DSEE Ultimate migliora la qualità delle tracce audio digitali applicando in tempo reale la tecnologia AI, per riprodurre tutte le sfumature acustiche e dare nitidezza alle alte frequenze, spesso sacrificate nei processi di compressione. Il sistema funziona con cuffie wireless o con cavo e con musica in streaming o archiviata localmente. Quando Xperia 10 IV è usato con cuffie di Sony, è possibile accedere all’app Sony Headphones Connect in tutta facilità dal menu Side sense – pratico per regolare velocemente le impostazioni audio in base alla situazione.

Suono multidimensionale anche su tracce stereo

Xperia 10 IV è appositamente perfezionato per 360 Reality Audio, in grado di ottimizzare la qualità dei brani musicali ascoltati tramite cuffie dai servizi Amazon Music, Deezer, nugs.net e TIDAL. 360 Reality Audio Upmix consente a Xperia 10 IV di eseguire l’upmix delle tracce stereo a due canali, dando vita a esperienze sonore super-coinvolgenti tramite cuffie, il tutto in tempo reale. La tecnologia funziona sia con i file salvati in locale sia con i servizi di streaming, per elevare la tua musica in ogni situazione.

Accessori

Per ottenere il massimo da Xperia 10 IV, è disponibile una cover slim con supporto integrato, rivestita con materiali antibatterici e progettata per una perfetta maneggevolezza, con tutta la qualità e la resistenza garantite da Sony. La style cover con Stand è proposta in quattro colorazioni, da abbinare a piacere con le sfumature di Xperia 10 IV.

Road to Zero

Sony Group ha messo a punto un piano di sviluppo sostenibile denominato “Road to Zero”, che ambisce ad azzerare l’impatto ambientale delle attività entro il 2050. Nell’ambito di questo progetto, Sony si è posta un target a medio termine per il periodo 2021-2025, chiamato “Green Management 2025” (GM2025), che vede tra i suoi obiettivi “l’eliminazione totale dei materiali di confezionamento in plastica” nei piccoli prodotti di nuova progettazione. La gamma Xperia aderisce a questo impegno, eliminando negli imballaggi le parti in plastica a favore di elementi in carta, oltre a sostituire la pellicola protettiva in plastica dei dispositivi con una vernice resistente all’abrasione. In conformità con l’impegno di Sony a favore della sostenibilità, nella confezione di Xperia 10 IV tutta la plastica è stata eliminata o sostituita con parti in carta. La scatola ha dimensioni inferiori di circa il 50% rispetto ai modelli precedenti e non contiene il caricabatterie e il relativo cavo, ottimizzando l’efficienza di trasporto.

Disponibilità

Xperia 10 IV sarà disponibile con Android™ 12 da metà giugno 2022.

Altre News per: xperianuovosmartphoneultraleggeroaltaautonomia