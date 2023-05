Las Festa della Mamma con la Fabbrica delle Storie di Lunii

Mamme dalle mani fatate, sfacciate, curiose e coraggiose, mamme raggianti, brillanti, divertenti e poliglotte, mamme a scuola, in vacanza o semplicemente a casa: domenica 14 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Lunii festeggia tutte le mamme del mondo con le storie originali dell’audiolibro interattivo “Le Super Mamme”, 24 magici racconti nati per raccontare tante mamme diverse, tutte ugualmente super!

Sono Olivia e Marco, i bambini protagonisti, a raccontare le vicissitudini di tutte le incredibili mamme che hanno incontrato e conosciuto nella loro vita, tra scuola, vacanze, casa e tempo libero. Mamme e donne con percorsi di vita, culture, personalità e caratteristiche tutte diverse, storie da tutto il mondo arricchite da un pizzico di magia e ispirate alla vita di tutti i giorni, capaci di svelare le tantissime sfumature presenti in ogni super mamma.

Come tutti gli audiolibri delle Edizioni Lunii anche “Le Super Mamme” si ascolta sul raccontastorie interattivo la Fabbrica delle Storie, dove i bambini posso diventare autori dei racconti scegliendo ogni volta elementi e personaggi per dare vita a storie sempre diverse.

Inoltre, dal sito Lunii si può scaricare gratuitamente il simpatico e colorato kit legato a questo audiolibro, composto da giochi, quiz e attività con cui i più piccoli possono divertirsi, creare e giocare dando libero spazio alla fantasia, sia da soli che insieme alla propria mamma!

Inventata dalla giovane designer e imprenditrice francese Maëlle Chassard, la Fabbrica delle Storie è un dispositivo per bambini dai 3 agli 8 anni senza schermi che può contenere migliaia di storie tutte da creare ed ascoltare grazie al ricco catalogo delle Edizioni Lunii con una selezione di 300 diversi audiolibri interattivi di 75 autori italiani e internazionali, disponibili in 7 lingue sul sito Lunii e sul Luniistore. Valida alternativa all’abuso di smartphone e tablet, la Fabbrica delle Storie è l’unico raccontastorie che permette ai bambini di creare i propri racconti: un’esperienza di intrattenimento coinvolgente ed educativa per sviluppare l’immaginazione, la memoria, il vocabolario e il pensiero creativo.

Prezzi suggeriti al pubblico: La Fabbrica delle Storie: 64,90€ - Audiolibro interattivo “Le Super Mamme”: 12,90€.

