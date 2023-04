Wishlist per la Festa della Mamma

SPECIAL SELECTION PER LA FESTA DELLA MAMMA:

ECCO COSA REGALARLE PER FARLA FELICE!



Speciale, unico e di qualità: ecco gli ingredienti per il regalo perfetto per la Festa della Mamma. Una giornata magica, in cui celebrare l’amore e l’affetto per la persona più importante della nostra vita!



I prodotti tra cui scegliere sono tantissimi per rispondere a diversi gusti e preferenze. Per esempio, un profumo o un accessorio per mantenere informa il viso e il collo disponibili su QVC.it, o un orologio elegante firmato Maurice Lacroix. O ancora, si può optare per un regalo più pratico, come un eReader eco-friendly di Rakuten Kobo o un kit di strumenti per il giardinaggio by Flying Tiger e ancora, per le Mamme music addicted le cuffie Teufel sono l’ideale.



Un’idea per un regalo utile nel day-by-day è l’iPhone ricondizionato di CertiDeal consigliato anche per le più boomer o un mouse rosa firmato Trust per dare un tocco colorato alla postazione di lavoro.



Scegliere il regalo giusto sarà un modo per dimostrare il proprio affettoDelicata fragranza floreale Fine Fragrance Golden Delight Eau de Parfum da (100ml) con fiori scelti di ylang-ylang, gelsomino e rosa che creano le note di testa, si sviluppa con note di fava tonka, pregiata vaniglia e morbidi sentori di muschio.

Mention: M. Asam su QVC.it Prezzo: €25,90



Aikon Quartz

Peso libero SOLO è un peso ergonomico, brevettato e unico nel suo genere, che mantiene in forma viso e collo con solo 3 minuti di esercizi al giorno. Facilissimo nell’utilizzo, la guida all’allenamento quotidiano è possibile con l’app Mimix Life per Android e iOS.Mention: Mimix su QVC.it Prezzo: €179,90. Con cinturino in acciaio e quadrante opaco bianco, il nuovo Aikon Quartz di Maurice Lacroix è il modello ideale per chi è alla continua ricerca di un look cool e moderno. Impermeabile fino a 10 ATM, questo orologio al quarzo ha una cassa in acciaio da 35 mm. Prezzo: 1.150,00 €

Kobo Elipsa 2E ideale per i più attenti all’ambiente che amano scegliere la via green della sostenibilità. Realizzato per grandi pensatori e dotato di Kobo Stylus 2, è ideale per focalizzare e organizzare i pensieri. Grazie all’esperienza di scrittura migliorata è possibile scrivere direttamente su eBook e PDF, creare e organizzare quaderni molto più efficienti della carta, ed esportali con i servizi cloud integrati. Con 32GB di archiviazione, touchscreen da 10,3” ComfortLight PRO e tecnologia wireless† Bluetooth Kobo Elipsa 2E è il device ideale per portare con sé la propria libreria e tutti gli appunti ovunque.

Calendario di piantumazione e cura

: Per tutte le mamme dal pollice verde o per coloro che semplicemente lo desiderano Flying Tiger propone un calendario per organizzare tutti ilavoretti utili per prendersi cura del verde di casa. Lo speciale quadernino è realizzato per oltre il 93% in carta certificata FSC e contiene 32 fogli con le linee guida e praticheillustrazioni per monitorare il benessere delle proprie piante e fiori. Prezzo a partire da 4€

Guanti da giardinaggio: Per la mamma appassionata di giardinaggio, che ama la natura e l’ambiente, Flying Tiger suggerisce dei bellissimi guanti rosa con stampa floreale per curare le proprie piante con stile senza rovinare la manicure. Prezzo a partire da 4€



SUPREME ON

CertiDeal

iPhone 10 SE 2020 64 Gb Rosso - iPhone ricondizionato

da 170,99 euro - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

iPhone 11 64 Gb Rosso - iPhone ricondizionato

da 339,99 euro - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

iPhone 12 128 Gb Rosso - iPhone ricondizionato

da 519,00 euro - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

iPhone 13 128 Gb Rosso - iPhone ricondizionato

da 744,90 euro - disponibile in altre colorazioni e grado estetico

PUCK

sono cuffie Bluetooth eleganti, colorate e potenti. On-ear, wireless e con driver HD lineari ad efficace assorbimento dei rumori esterni. Con funzione vivavoce con due microfoni e tecnologia Qualcomm cVc per chiamate e opzione ShareMe: che permette di collegare due cuffie in modalità wireless a uno smartphone, mentre la funzione party permette di collegare una cuffia a due dispositivi. Durata fino a 30 ore. Prezzo: €149,99. Fanno parte della nostra quotidianità, sono diventati un prolungamento della nostra mano, gli smartphone hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere. Questi device hi-tech provocano, però, un gran numero di rifiuti tecnologici, mentre i ricondizionati, ad oggi, permettono di essere tra le soluzioni per contenere l’e-waste. Un iPhone ricondizionato è un prodotto ottimo e di alta gamma, ma che salvaguarda l’ambiente e le tasche del consumatore (consente un risparmio fino al 70% rispetto al nuovo) – sul sito di CertiDeal è possibile trovare tantissimi modelli, dal 6 al 13, con diverse capacità di memoria, colori e condizioni esterne. Per tutti i tech-savvy (ma anche per i più boomer), ecco i suggerimenti di CertiDeal:. Mouse wireless ultrasottile con forma minimalista, arrotondata e pulsanti silenziosi. Ricaricabile è alto solo 27 mm e si infila comodamente in qualsiasi borsa. Rimane ordinato e conferisce alla postazione di lavoro un aspetto minimalista e lineare. I pulsanti sono silenziosi e riducono il suono dei clic sui tasti del 90% con la velocità regolabile (a 800, 1200 o 1600 DPI) per garantire comfort e tranquillità.

Altre News per: wishlistfestadellamamma