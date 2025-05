Achille Lauro emoziona a Domenica In con Mara Venier: sorpresa in studio e omaggio per la Festa della Mamma

Achille Lauro è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Domenica In, dove ha regalato un momento toccante alla conduttrice Mara Venier, definendola “il mio grande amore” nel giorno della Festa della Mamma. L'artista ha omaggiato la conduttrice con un mazzo di fiori, chiamandola “mamma adottiva” in diretta, in un gesto che ha commosso il pubblico in studio e a casa.

Il legame tra Achille Lauro e Mara Venier

Il rapporto tra Achille Lauro e Mara Venier è nato circa sei anni fa, dopo la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo con il brano “Rolls Royce”. “Tutto è iniziato con un selfie”, ha ricordato Mara, aggiungendo: “Ti ho sempre difeso come una madre”. Una frase che testimonia il forte affetto che li lega, consolidato nel tempo e reso evidente anche durante l’intervista.

Lauro ha anche colto l’occasione per parlare della sua famiglia, in particolare della sua mamma Cristina, protagonista del videoclip pubblicato per la Festa della Mamma. “È una donna dolcissima, l’incarnazione del bene. È sempre stata un punto fermo nella mia vita”, ha detto l’artista, visibilmente emozionato.

La musica come rifugio e il nuovo brano 'Amor'

Achille Lauro ha parlato del suo percorso personale e della sua ritrovata serenità: “Oggi mi sento un uomo. Ho trovato una pace interiore e questo si riflette nella mia musica”. Ha poi raccontato della sua scelta di coinvolgere i fan nel videoclip del nuovo brano ‘Amor’, dedicato alla sua amata città di Roma: “È stato un gesto spontaneo. Volevo condividere qualcosa di autentico con chi mi segue da sempre”.

Durante l’esibizione a Domenica In, Lauro ha cantato 'Amor' e 'Incoscienti giovani', la canzone presentata al Festival di Sanremo 2025. Proprio sulle note finali è avvenuta una sorpresa inaspettata: è entrato in studio Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, che ha applaudito l’artista e ricordato un retroscena curioso sul brano sanremese.

La rivelazione su Sanremo con Carlo Conti

“La notte prima dell’annuncio ufficiale volevo cambiare la canzone”, ha confessato Achille Lauro. “Ma Carlo mi ha detto: ‘Non ti azzardare, è un capolavoro’”. Il conduttore ha confermato sorridendo, tra gli applausi del pubblico, suggellando così un momento carico di emozione, musica e complicità.

