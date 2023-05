JACOBS VS KERLEY, FISSATA LA SUPER SFIDA AL GOLDEN GALA!

Fissata la super sfida tra il campione del mondo Fred Kerley e il campione olimpico Marcell Jacobs. Avverrà in Italia il 2 giugno allo stadio Ridolfi di Firenze per una gara di 100 metri che si annuncia entusiasmante al Golden Gala Pietro Mennea, terza tappa della Wanda Diamond League.

Per Kerley è un ritorno al Golden Gala dopo la vittoria della passata edizione sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. In quell’occasione lo statunitense trionfò davanti al pubblico italiano con uno sprint da 9.92 nei 100 metri, poche settimane prima di firmare il primato personale di 9.76 ai campionati Usa e di vincere la medaglia d’oro ai Mondiali in Oregon. Quest’anno, a Firenze, troverà come rivale l’idolo di casa Marcell Jacobs che lo ha battuto nella finale di Tokyo dell’agosto 2021: nella gara più importante della carriera, il velocista italiano sfrecciò in 9.80 (record europeo) diventando il primo campione olimpico nello sprint dopo l’era-Bolt, un successo ripetuto pochi giorni dopo con la staffetta 4×100.

Il texano Kerley, 28 anni appena.. CONTINUA A LEGGERE





Altre News per: jacobskerleyfissatasupersfidagoldengala