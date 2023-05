Il Server Slam di Diablo IV apre con il DLSS 3

Nuovo bundle: con l’acquisto di una GeForce RTX otterrete 'Diablo IV'

La tecnologia DLSS continua la sua espansione

Questo venerdì Blizzard dà il via all’Open Beta Server Slam diDiablo IV grazie alla quale i giocatori potranno dare una sbirciata in anteprima alle sostanziali differenze che ilDLSS 3 apporta nel gioco. In aggiunta, per celebrare l'arrivo di Diablo IV il 6 giugno, NVIDIA lancia oggi un nuovobundle:Diablo IV GeForce RTX Serie 40.

Tra le altre novità legate alla tecnologia DLSS, NVIDIA annuncia che i giochiFobia - St. Dinfna Hotel, No One Survived e Someday You'll Return: Director's Cut stanno incrementando le prestazioni grazie al supporto del DLSS 2.

GeForce RTX e Diablo IV: una coppia perfetta

Blizzard e NVIDIA hanno stretto una partnership efficiente e strategica per l’integrazione di tecnologie rivoluzionarie inDiablo IV, offrendo ai giocatori GeForce un’esperienza di gioco il più completa possibile. Grazie alDLSS 3 di NVIDIA potrete accelerare il frame rate e rendere inoltre, attraversoNVIDIA Reflex, il gameplay ancora più reattivo. Come se questo non bastasse, i giocatori potranno scatenare l'inferno grazie alray-tracing in Diablo IV, tecnologia disponibile dopo il lancio.

I giocatori potranno avere un assaggio già questa settimana di ciò che accadrà quando la Beta Server Slam sarà migliorata grazie al DLSS 3 inDiablo IV! Dopo il successo della Open Beta DLSS 2 potenziata, Blizzard invita tutti i giocatori a sottoporre i propri server a degli stress test nelServer Slam diDiablo IV, dal 12 al 14 maggio. Dal punto di vista tecnico, il Server Slam introduce il supporto per il DLSS 3 di NVIDIA, consentendo ai giocatori dotati di GeForce RTX Serie 40 di sconfiggere le forze del male sfruttando gli elevatissimi frame rate.

Diablo IV verrà ufficialmente lanciato il 6 giugno.

Compra una GeForce RTX e ottieniDiablo IV!

Per celebrare l'arrivo diDiablo IV il 6 giugno, abbiamo lanciato il BundleDiablo IV GeForce RTX Serie 40, disponibile a partire da ora fino al 13 giugno. Gli acquirenti di schede grafiche GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080, 4090 e di PC desktop presso rivenditori ed e-commerce selezionati riceveranno una copia Battle.net diDiablo IV*.

Inoltre, riceveranno:

Light-Bearer Mount e Caparison of Faith Armor

Diablo III Inarius Wings e Inarius Murloc Pet

World of Warcraft Amalgam Rage Mount

EDiablo Immortal Umber Winged Darkness Cosmetics Set

Ancora più giochi potenziati dal DLSS

IlDLSS momentum continua ad espandersi e proprio oggi annunciamo una nuova serie di giochi DLSS, tra cui:

Fobia - St. Dinfna Hotel (DLSS 2 disponibile ora)

No One Survived (DLSS 2 disponibile ora)

Someday You'll Return: Director's Cut (DLSS 2 disponibile ora)

