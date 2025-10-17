EMBARK STUDIOS APRE IL SERVER SLAM DI ARC RAIDERS
Oggi Embark Studios dà il via al Server Slam di ARC Raiders, disponibile fino al 19 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Questa è l'ultima occasione per equipaggiarsi, formare una squadra e tuffarsi nell'avventura PvPvE ad alto rischio del gioco, prima dell'uscita completa del 30 ottobre. Non sono necessari codici o pre-registrazioni: i predoni possono entrare nella mischia a partire da oggi.Il Server Slam invita i predoni a lanciarsi nella mappa Dam Battlegrounds per un'esperienza diretta con elementi della progressione di gioco, crafting e sistema della quest. Questo test aperto è stato progettato per aiutare Embark Studios a mettere alla prova e rafforzare i server del gioco prima del lancio. Come ringraziamento per aver partecipato alla sfida, tutti i partecipanti riceveranno un esclusivo zaino cosmetico "Server Slammer", sbloccato al lancio del gioco completo, previsto per la fine del mese. Si prega di notare che i progressi ottenuti durante il Server Slam non verranno trasferiti.I giocatori possono pre-ordinare ARC Raiders ora e assicurarsi ricompense escluisive, tra cui il Lucky Duck Bundle e il Bruiser Bundle, come pure l’Astro Bundle per coloro che pre-ordinano. Deluxe Edition. ARC Raiders sarà disponibile dal 30 ottobre 2025 su PC via Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, su cloud streaming attraversi Nvidia GeForce NOW. Aggiungi ARC Raiders all atua lista dei desideria oggi.
Leggi anche THE FINALS: EMBARK STUDIOS ANNUNCIA LA SECONDA CLOSED BETA