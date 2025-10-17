EMBARK STUDIOS APRE IL SERVER SLAM DI ARC RAIDERS

Oggi Embark Studios dà il via al Server Slam di, disponibile fino al 19 ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Questa è l'ultima occasione per equipaggiarsi, formare una squadra e tuffarsi nell'avventura PvPvE ad alto rischio del gioco, prima dell'uscita completa del 30 ottobre. Non sono necessari codici o pre-registrazioni: i predoni possono entrare nella mischia a partire da oggi.Il Server Slam invita i predoni a lanciarsi nella mappa Dam Battlegrounds per un'esperienza diretta con elementi della progressione di gioco, crafting e sistema della quest. Questo test aperto è stato progettato per aiutare Embark Studios a mettere alla prova e rafforzare i server del gioco prima del lancio. Come ringraziamento per aver partecipato alla sfida, tutti i partecipanti riceveranno un esclusivo zaino cosmetico "Server Slammer", sbloccato al lancio del gioco completo, previsto per la fine del mese. Si prega di notare che i progressi ottenuti durante il Server Slam non verranno trasferiti.I giocatori possono pre-ordinare ARC Raiders ora e assicurarsi ricompense escluisive, tra cui il Lucky Duck Bundle e il Bruiser Bundle, come pure l’Astro Bundle per coloro che pre-ordinano. Deluxe Edition.sarà disponibile dal 30 ottobre 2025 su PC via Epic Games Store e Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, su cloud streaming attraversi Nvidia GeForce NOW. Aggiungi ARC Raiders all atua lista dei desideria oggi.

