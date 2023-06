Diablo IV ora con DLSS 3

Il DLSS Momentum continua a espandersi senza freni e ora supporta più di 300 giochi e applicazioni! Questa settimana Diablo IV viene lanciato in tutto il mondo, Tower of Fantasy è stato aggiornato con il DLSS 3 e Sony ha annunciato che il 26 luglio uscirà Ratchet & Clank: Rift Apart , che includerà non solo il DLSS 3, ma anche ray tracing, Reflex e DLAA!

In aggiunta, il DLSS 2 è ora disponibile in Alone In The Dark Prologue (ma arriverà anche nel gioco completo Alone In The Dark al momento del lancio), WILD HEARTS e Wo Long: Fallen Dynasty , consentendo ai giocatori dotati di GeForce RTX di ottenere le migliori prestazioni e la migliore qualità dell'immagine in un numero sempre crescente di giochi.

Diablo IV è finalmente arrivato!

Diablo e NVIDIA si sono sposati perfettamente sin dal primo giorno di collaborazione. Grazie a NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLSS 2, NVIDIA DLAA e NVIDIA Reflex , Diablo IV è in grado di dare il meglio di sé sulle schede grafiche GeForce RTX. E in futuro, i giocatori GeForce RTX potranno godere di frame rate elevatissimi quando giocheranno a Diablo IV con gli effetti ray-tracing del gioco a breve disponibili.

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà disponibile a partire dal 26 luglio con DLSS 3, Ray Tracing e altro ancora

Il franchise Ratchet & Clank ha recentemente celebrato il suo 20° anniversario e il 26 luglio i giocatori PC potranno finalmente sperimentare l'azione e l'umorismo che caratterizzano il titolo, con l'uscita per PC dell'acclamato Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sulla base del lavoro svolto su altre conversioni per PC di Sony Interactive Entertainment, Nixxes sta aggiornando Ratchet & Clank: Rift Apart con numerose e innovative tecnologie, offrendo ai PC gamers un'esperienza di gioco incredibile che sfrutta tutte le capacità dei loro sistemi. Le tecnologie includono DLSS 3, DLSS 2, DLAA, Reflex e ray tracing.

Guarda il trailer delle feature di Sony qui .

Nuovi giochi DLSS

Il DLSS Momentum continua a crescere e porta con sé una nuova lista di giochi con DLSS in arrivo, tra cui:



