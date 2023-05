Roma : Fiorella Ingrao a 97 anni cerca compagni di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare a Roma

All'alba dei suoi 97 anni, la signora Fiorella Ingrao di Roma ha un desiderio semplice ma significativo: entrare in contatto con coloro che hanno frequentato la stessa scuola Romana, al fine di rievocare i ricordi di quei momenti passati.

Un desiderio che Fiorella, con una penna nera su un foglio a quadretti, ha espresso in maniera nostalgica come si faceva tanti anni fa. Dopo aver scritto la sua richiesta, la donna ha chiesto alla nipote Valentina di diffonderla sui social network.

Da quel momento, molte persone le hanno risposto, soprattutto ex alunni, poiché Fiorella aveva insegnato matematica in un Liceo Volpicelli a Porta Pia, a Roma. Così, il suo sogno si è finalmente avverato. Attraverso una videochiamata, Fiorella ha potuto incontrare la sua amica di classe, Mariapia, e insieme hanno rivissuto ricordi, nomi e cognomi di compagni di scuola di oltre 80 anni fa. Le storie sono state raccontate con tale lucidità che sembrava fossero accadute il giorno prima, una testimonianza di chiarezza mentale che farebbe invidia anche a un ventenne.

La signora Ingrao ricorda anche il posto in cui era solita sedersi in classe, e mentre conversa con la sua amica, descrive verbalmente una piantina dell'aula che quest'ultima fa subito propria. "Non ci aspettavamo una tale eco e un così grande successo per l'appello di nonna", afferma incredula Valentina, la nipote. "Siamo stati contattati da molte persone, persino dai media. Nonna è estremamente felice, e io ormai le faccio da segretaria", conclude con un sorriso.

Nonostante l'età avanzata, Fiorella utilizza con disinvoltura strumenti come Google e WhatsApp. Giorni fa, le era venuta l'idea di diffondere l'appello per ritrovare i suoi compagni di scuola attraverso i social media, e si è rivolta alla nipote per ottenere supporto. "Molti degli ex alunni di nonna, che hanno studiato al Liceo classico Volpicelli a Porta Pia, ci stanno contattando. La ricordano ancora e vorrebbero incontrarla a casa sua. Sarebbe davvero meraviglioso".

