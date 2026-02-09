Righi fascista, vandalizzata la succursale del liceo: scuola chiusa a Roma

Il liceo scientifico Righi di Roma è stato chiuso dopo un raid vandalico nella succursale di via Boncompagni. Aule devastate, scritte politiche e indagini in corso: lezioni sospese per 13 classi.

Un’incursione notturna ha messo fuori uso la succursale del liceo scientifico Righi di via Boncompagni, nel centro di Roma. Tra sabato e domenica ignoti sono entrati nell’edificio scolastico causando danni estesi a porte, arredi, vetri, servizi igienici e corridoi.

All’interno delle aule sono stati svuotati diversi estintori, spruzzati su muri e pavimenti. Sulle pareti sono comparse scritte con riferimenti politici, mentre all’esterno dell’istituto è stata tracciata la frase “Righi fascista, la scuola è nostra”, accompagnata da una svastica.

I carabinieri della Stazione di via Veneto, insieme agli specialisti del Nucleo investigativo, hanno effettuato i rilievi tecnici nella mattinata di lunedì. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire il movente del gesto.

A seguito dei danni, il dirigente scolastico Giovanni Cogliandro ha disposto la chiusura del plesso e la sospensione delle lezioni per le 13 classi ospitate nella succursale. L’edificio è stato dichiarato non agibile.

Sono partiti gli interventi di ripristino, affidati alla scuola e alla Città Metropolitana. L’obiettivo è consentire il rientro degli studenti entro metà settimana, compatibilmente con i tempi necessari per rendere di nuovo sicuri gli ambienti.

Il preside ha parlato di un clima teso nelle ultime settimane, ma ha definito quanto accaduto un atto che va oltre qualsiasi forma di confronto politico. Un’aggressione diretta alla scuola, descritta come pura brutalità, che colpisce l’intera comunità scolastica.