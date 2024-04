Caso Giulio Regeni: Nuova Udienza a Roma con Testimonianza del Padre e Presenza di Elly Schlein

Nella giornata odierna si è tenuta una nuova udienza presso il tribunale di Roma riguardante il caso dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano tragicamente scomparso in Egitto nel 2016. Durante l'udienza, è stata ascoltata la testimonianza del padre di Regeni, un momento significativo per il procedimento giudiziario in corso. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha partecipato all'evento, sottolineando l'importanza del processo per la Repubblica Italiana e confermando il sostegno e la vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni.

Il caso di Giulio Regeni continua a suscitare grande attenzione sia in Italia sia a livello internazionale, con la comunità che chiede giustizia e verità per la tragica scomparsa del giovane ricercatore. La presenza di figure politiche di spicco come Elly Schlein testimonia l'importanza che il caso ha assunto nel dibattito pubblico e politico italiano.