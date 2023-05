Sony presenta il nuovo potente speaker SRS-XV800

Audio surround d’effetto con Omnidirectional Party Sound e luci per illuminare la festa

Design portatile e autonomia formidabile per un divertimento non-stop

Con TV Sound Booster, anche l’esperienza di visione di film e serie TV si trasforma

Sony ha presentato oggi il nuovo SRS-XV800, uno speaker espressamente progettato per un intrattenimento a tutto volume. Alla festa più epica dell’anno o davanti a film e serie TV, questo modello riempie la stanza con suoni potenti e coinvolgenti, in qualsiasi punto, indipendentemente dai contenuti riprodotti.

Tutta l’energia dell’audio surround

La tecnologia Omnidirectional Party Sound, integrata nello speaker SRS-XV800, diffonde un sound spettacolare in ogni angolo della stanza, supportata da cinque tweeter che emettono sonorità cristalline sia dal lato anteriore che da quello posteriore e dai bassi penetranti delle doppie unità X-Balanced Speaker.

L’unità X-Balanced Speaker di Sony ha una forma rettangolare che, oltre a massimizzare l’area del diaframma, incrementa anche la pressione sonora, in modo da restituire bassi più profondi e incisivi, ridurre le distorsioni e trasmettere voci più nitide, per un’esperienza d’ascolto chiara ed appagante.

Il meglio del suono ovunque, in qualsiasi momento

Con una batteria integrata che offre fino a 25 ore di ascolto, la musica può durare tutta notte. E, se la batteria è in esaurimento, non c’è motivo di preoccuparsi: la funzione di ricarica rapida permette di avere altre 3 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Con SRS-XV800, non solo il tempo, ma anche lo spazio non è un problema: per trasferire la festa letteralmente ovunque, basta impugnare la pratica maniglia, inclinare lo speaker e spostarlo grazie alle ruote integrate.

L’illuminazione indiretta genera una luce che crea la giusta atmosfera in pista, in base ai brani trasmessi. Avviando semplicemente la riproduzione, le luci dello speaker si sincronizzano in automatico con il beat e il ritmo della musica, in un gioco di colori trascinante e immersivo.

Esperienza di visione ottimizzata

Ogni immagine merita un suono all’altezza. In abbinamento a un TV, i bassi profondi e l’audio avvolgente frutto dell’esclusiva funzione TV Sound Booster di Sony rendono gli effetti sonori talmente realistici che sembrerà di trovarsi al centro dell’azione.

Combinando l’audio del TV con i due tweeter posteriori di SRS-XV800 e le unità X-Balanced Speaker, il sistema emette bassi intensi e alte frequenze realistiche, che si riverberano sulle pareti e circondano completamente gli spettatori. La funzione TV Sound Booster, inoltre, ottimizza il suono di qualsiasi contenuto audiovisivo, dai concerti live ai film, per offrire un risultato totalmente immersivo.

Collegamenti plug-in per un divertimento senza limiti

Lo speaker SRS-XV800 è provvisto di ingresso per chitarra e karaoke, pannello touch intuitivo e illuminato, grado di protezione all’acqua IPX4 e connettività Bluetooth Fast Pairper Android, per poter ascoltare musica davvero ovunque.

Sony | Music Center e Fiestable

Il nuovo speaker SRS-XV800 è compatibile con le app Sony | Music Center e Fiestable. Sony | Music Center consente di scegliere le playlist e modificare pattern luminosi e modalità audio direttamente mentre si balla. Fiestable mette a disposizione le funzionalità più divertenti per creare un’atmosfera a prova di noia, con playlist, funzioni karaoke (Voice Changer o Echo, ad esempio) e controlli DJ studiati per aggiungere effetti sonori.

L’ambiente prima di tutto

I prodotti Sony sono progettati per offrire un audio di qualità nel rispetto dell’ambiente. La struttura dello speaker SRS-XV800 è realizzata in parte con una plastica riciclata espressamente sviluppata da Sony, a conferma dell’impegno dell’azienda a ridurre l’impatto ecologico dei prodotti.

Disponibilità

Lo speaker SRS-XV800 si potrà acquistare a partire da maggio 2023.

