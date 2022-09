Sony presenta il nuovo speaker SRS-XV900

25 ore di autonomia, facile da trasportare grazie alle rotelle e a una comoda maniglia: il nuovo speaker della serie X, perfetto per le feste, diffonde un suono potente in ogni direzione.

Il sistema TV Sound Booster permette di trasmettere l’audio del TV direttamente dallo speaker XV900 per offrire un’esperienza di visione ancora più realistica e coinvolgente, con bassi profondi e audio ad alta frequenza.

Funzioni di entertainment per divertirsi e creare la giusta atmosfera, come Omnidirectional Party Sound, luci a 360° e ingresso per microfono e chitarra per il karaoke.

Sony ha annunciato oggi il lancio del nuovo speaker Bluetooth SRS-XV900, il più potente della gamma wireless Serie X . Perfetto per le feste, lo speaker incarna la visione LIVE LIFE LOUD – la vita va vissuta a tutto volume – offrendo agli appassionati di musica un’esperienza di entertainment travolgente. Con i suoni ricchi e cristallini del nuovo speaker SRS-XV900 di Sony, ogni momento diventa un’occasione da vivere intensamente.

Elevata qualità audio e potente pressione sonora con Omnidirectional Party Sound

Lo speaker wireless SRS-XV900, dotato di unità Speaker X-Balanced, riempie lo spazio con un sound avvolgente, grazie alla qualità audio omnidirezionale Omnidirectional Party Sound, ideale per le feste. Il diaframma non circolare aumenta la pressione sonora e riduce le distorsioni, ottimizzando l’area del diffusore. La porta Jet Bass Booster genera bassi incredibilmente intensi e profondi. I driver mid-range garantiscono un’eccellente chiarezza vocale, mentre i 6 tweeter anteriori, laterali e posteriori emanano un sound ad alta frequenza in ogni direzione.

Batteria a lunga durata

Con 25 ore di autonomia, lo speaker SRS-XV900 si può portare ovunque per animare la festa con la sua musica, giorno e notte. E, se la batteria è in esaurimento, non c’è motivo di preoccuparsi. La funzione di ricarica rapida permette di avere altre 3 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. La modalità Battery Care, inoltre, impedisce alla batteria di sovraccaricarsi, rendendola più affidabile nel tempo.

Rotelle e comoda maniglia per trasportare facilmente lo speaker

Per spostare il nuovo XV900 , è sufficiente impugnare la maniglia e inclinare lo speaker all’indietro. Le robuste rotelle permettono di trasportarlo comodamente ovunque.

Con TV Sound Booster, la TV diventa cinema!

Lo speaker SRS-XV900 integra l’esclusiva funzione TV Sound Booster di Sony che dona realismo e profondità all’audio della TV, regalando bassi profondi e un sound ad alta frequenza di qualità cinematografica.

SRS-XV900 riempie l’ambiente con gli effetti sonori di film, concerti dal vivo e documentari, offrendo una coinvolgente esperienza di visione. Basta collegare il cavo ottico (incluso) ai televisori di qualunque marca e modello e selezionare la modalità TV Sound Booster.

Funzionalità per il divertimento e l’entertainment

I fan del karaoke hanno un motivo in più per farsi conquistare dal nuovo speaker SRS-XV900. È semplicissimo: si collega il microfono, si sceglie una canzone e… si inizia a cantare. Con due ingressi (microfono e chitarra), è possibile collegare anche una chitarra e usare lo speaker come amplificatore. L’app Fiestable per dispositivi mobili è stata arricchita di una nuova funzione specifica per il karaoke (Double Tracking) che arricchisce e dà corpo alle parti vocali.

Non è tutto. Il pannello superiore touch permette di controllare in modo intuitivo tutte le funzioni, le impostazioni e le luci dello speaker con un semplice tocco.



MEGA BASS e LIVE SOUND

La funzione MEGA BASS consente di enfatizzare i bassi per ottenere un effetto profondo e d’impatto. Con il nuovo speaker SRS-XV900, ascoltare musica sarà come assistere a un concerto dal vivo. La modalità LIVE SOUND ricrea atmosfere memorabili e aiuta a rivivere le esperienze più belle, sognando di essere ai piedi del palco dei propri artisti preferiti. LIVE LIFE LOUD, la vita va vissuta a tutto volume, e con lo speaker SRS-XV900 ogni momento diventa indimenticabile.

Connettività e Bluetooth: massima facilità d’uso

Il sistema Party Connect via Bluetooth® consente di collegare fino a 100 speaker Bluetooth compatibili di Sony e di sincronizzare luci e suoni, dando vita a un party indimenticabile, dove tutti potranno ballare al ritmo dello stesso beat. Grazie all’USB, il collegamento è plug&play: semplice e immediato. Lo speaker permette persino di collegare uno smartphone per ricaricare la batteria.

Il collegamento immediato tra SRS-XV900 e smartphone si può effettuare anche via Bluetooth, con Fast Pair per Android.

Sony | Music Center e Fiestable

Il nuovo speaker SRS-XV900 è compatibile con le app Sony | Music Center e Fiestable. Sony | Music Center consente di scegliere le playlist, cambiare brano o modificare pattern luminosi e modalità audio direttamente mentre si balla. Fiestable, invece, mette a disposizione le funzionalità più divertenti che aiutano a creare una perfetta atmosfera da festa con playlist dedicate, funzioni karaoke, come Voice Changer e Echo, e controlli DJ studiati per aggiungere effetti sonori.

La sostenibilità è importante

I prodotti di Sony sono progettati per offrire un audio di altissima qualità nel rispetto dell’ambiente. Il pannello anteriore e posteriore e le parti interne dello speaker SRS-XV900 sono realizzati con una plastica riciclata sviluppata in esclusiva da Sony, a riconferma dell’impegno dell’azienda per la riduzione dell’impatto ambientale dei suoi prodotti.

Disponibilità

Lo speakersi potrà acquistare in Europa a partire da

